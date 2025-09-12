79-летняя Шер вышла в свет с 39-летним бойфрендом (фото)

79-летняя легендарная американская певица Шер и ее 39-летний парень Александр Эдвардс наслаждались вечерним свиданием на вечеринке после мероприятия Valentino в Studio 54 в Нью-Йорке.

Артистка была одета в темные брюки и эффектное черное текстурированное пальто с кремовой бахромой. Об этом пишет Daily Mail.

Хитмейкерша носила свои фирменные длинные темные локоны с пробором посередине. Она крепко обнимала своего избранника, который выглядел элегантно, надев черный блейзер и брюки с белой отделкой в горошек.

Эдвардс добавил белую рубашку и черный галстук, а также яркие украшения, в частности часы с бриллиантами, серьги с бриллиантами и кольцо на мизинце.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Они с Шер держались рядом на протяжении всего вечера.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Что известно об отношениях Шер и Александра Эдвардса

Певица и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но на время рассталась в мае 2023 года. Впоследствии пара возобновила роман.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте дуэта, инсайдеры говорили, что 79-летнюю Шер это совсем не беспокоит.

Кроме того, певица вышла на красную дорожку шоу SNL50: The Anniversary Special с Александром Эдвардсом.