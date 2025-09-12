79-летняя Шер вышла в свет с 39-летним бойфрендом (фото)
79-летняя легендарная американская певица Шер и ее 39-летний парень Александр Эдвардс наслаждались вечерним свиданием на вечеринке после мероприятия Valentino в Studio 54 в Нью-Йорке.
Артистка была одета в темные брюки и эффектное черное текстурированное пальто с кремовой бахромой. Об этом пишет Daily Mail.
Хитмейкерша носила свои фирменные длинные темные локоны с пробором посередине. Она крепко обнимала своего избранника, который выглядел элегантно, надев черный блейзер и брюки с белой отделкой в горошек.
Эдвардс добавил белую рубашку и черный галстук, а также яркие украшения, в частности часы с бриллиантами, серьги с бриллиантами и кольцо на мизинце.
Они с Шер держались рядом на протяжении всего вечера.
Что известно об отношениях Шер и Александра Эдвардса
Певица и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но на время рассталась в мае 2023 года. Впоследствии пара возобновила роман.
Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте дуэта, инсайдеры говорили, что 79-летнюю Шер это совсем не беспокоит.
