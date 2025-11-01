Секреты профессионалов: 7 трюков, как сделать свое плохое фото красивым

Кристин Бьюзан, признанный эксперт по позированию и основательница Photogenic Bootcamp, известна тем, что развенчивает мифы о фотогеничности и помогает людям развивать уверенность в себе и самовыражение.

Как эксперт по позированию она работала с тысячами людей в течение последних восьми лет. Ее работа заключается в том, чтобы люди выглядели и чувствовали себя наилучшим образом во время фотографирования. Об этом пишет CNBC.

"Когда вы взаимодействуете с кем-то в повседневной жизни, язык тела позволяет гораздо больше нюансов: он воспринимается в трех измерениях. Фотография — это двумерная среда, поэтому мы должны создавать движение и глубину, располагая тело очень специфическим образом. Эти техники иногда могут казаться неестественными", — говорит Кристин.

Независимо от того, это профессиональный портрет, снимок для приложения для знакомств или групповое фото с друзьями, вот несколько правил, чтобы чувствовать себя комфортнее и увереннее на каждом фото, которое вы делаете.

1. Обращайте внимание на свою осанку

Когда вы чувствуете неуверенность, естественно желать уменьшиться, свернув плечи вперед, сблизив руки и ноги.

Но это может привести к тому, что ваши конечности будут сливаться, и вы будете выглядеть более объемными, чем вы есть на самом деле. Простое решение — представить невидимую струну, которая тянет вас вверх от пяток через макушку. Это удлиняет ваше тело, открывает грудь и позволяет вашим рукам опуститься в более естественное положение.

Станьте прямо и позвольте рукам опуститься естественно.

2. Найдите свой "универсально привлекательный угол"

Когда вы смотрите прямо в камеру, легко выглядеть квадратнее или шире, чем в реальной жизни.

Чтобы добавить больше формы и объема, поверните свое тело примерно на 45 градусов. Это положение часто называют "универсально привлекательным углом", поскольку оно не только добавляет глубины и объема фотографии, но и придает эффект удлинения и стройности.

Наклоните тело под углом, чтобы добавить глубины.

3. Переносите вес

Стоя с равномерно распределенным весом на обеих ногах, вы можете казаться естественным, но это может сделать ваше тело жестким и плоским. Прямые линии, как правило, воспринимаются как жесткие, что может сделать вас менее динамичными, чем вы есть на самом деле.

Вместо этого перенесите вес на одну ногу, чтобы разбить линии тела и придать позе ощущение движения. Можно сделать шаг назад одной ногой, а другую ногу естественно опустить вперед, слегка приподняв пятку.

4. Показывайте бока ваших рук

Руки действуют как две гигантские стрелы, направляя взгляд зрителя по фотографии.

Когда тыльные стороны или ладони ваших рук обращены к камере, они кажутся плоскими и широкими. Это может отвлекать зрителя и переносить фокус с вашего лица и тела, а также делать вашу общую осанку менее изысканной.

Простой способ настроить руки так, чтобы мизинец или большой палец были направлены к камере. Это создает более стройную линию и делает ваши руки более естественными. Самый простой способ достичь этого — отвести плечи назад, что естественным образом вернет ваши руки в лучшее положение.

Расположите мизинец или большой палец к камере.

5. Высуньте лоб вперед

Когда мы смеемся или улыбаемся естественно, многие из нас инстинктивно наклоняют голову назад. Хотя это прекрасно выглядит в реальной жизни, это не так хорошо отображается на двумерной фотографии.

Лучший подход — осторожно наклонить лоб к камере. Это едва заметное смещение удлиняет пространство между подбородком и шеей и позволяет вам выглядеть более связанным с объективом.

6. Сделайте угол лица

Ни один из нас не является идеально симметричным. В реальной жизни асимметрия не очень заметна, поскольку мы постоянно двигаемся, и люди видят нас с разных точек зрения. Но когда мы замораживаем свое лицо на фотографии, эти небольшие различия могут стать более выраженными.

Чтобы смягчить этот эффект, избегайте смотреть в камеру полностью прямо. Вместо этого, слегка наклоните лицо в сторону. Даже незначительный поворот помогает сбалансировать асимметрию, создает больше объема и привлекает внимание к вашим лучшим чертам.

7. Откажитесь от "чиза"

Многих из нас учили говорить "чиз", когда мы улыбались перед камерой.

Но это может растянуть вашу улыбку наружу, а не вверх. Хотя это может быть очаровательным для маленьких детей, это может выглядеть неуклюже или даже напряженно, когда это делают взрослые.

Помните: каждый может сделать великолепное фото. Вам просто нужно понимать, как работать со своим телом и камерой, чтобы создать изображение, которое отражает вашу истинную уверенность.

