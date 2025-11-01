Секрети професіоналів: 7 трюків, як зробити своє погане фото гарним

Крістін Б’юзан, визнана експертка з позування та засновниця Photogenic Bootcamp, відома тим, що розвінчує міфи про фотогенічність та допомагає людям розвивати впевненість у собі та самовираження.

Як експертка з позування вона працювала з тисячами людей протягом останніх восьми років. Її робота полягає в тому, щоб люди виглядали та почувалися якнайкраще під час фотографування. Про це пише CNBC.

"Коли ви взаємодієте з кимось у повсякденному житті, мова тіла дозволяє набагато більше нюансів: вона сприймається у трьох вимірах. Фотографія — це двовимірне середовище, тому ми повинні створювати рух і глибину, розташовуючи тіло дуже специфічним чином. Ці техніки іноді можуть здаватися неприродними", — каже Крістін.

Незалежно від того, чи це професійний портрет, знімок для застосунку для знайомств чи групове фото з друзями, ось кілька правил, щоб почуватися комфортніше та впевненіше на кожному фото, яке ви робите.

1. Звертайте увагу на свою поставу

Коли ви відчуваєте невпевненість, природно бажати зменшитися, згорнувши плечі вперед, зблизивши руки та ноги.

Але це може призвести до того, що ваші кінцівки зливатимуться, і ви виглядатимете більш об’ємними, ніж ви є насправді. Просте рішення – уявити невидиму струну, яка тягне вас вгору від п'ят через маківку. Це видовжує ваше тіло, відкриває груди та дозволяє вашим рукам опуститися в більш природне положення.

Станьте прямо та дозвольте рукам опуститися природно.

2. Знайдіть свій "універсально привабливий кут"

Коли ви дивитеся прямо в камеру, легко виглядати квадратнішим або ширшим, ніж у реальному житті.

Щоб додати більше форми та об'єму, поверніть своє тіло приблизно на 45 градусів. Це положення часто називають "універсально привабливим кутом", оскільки воно не тільки додає глибини та об'єму фотографії, але й надає ефекту видовження та стрункості.

Нахиліть тіло під кутом, щоб додати глибини.

Знайдіть свій "універсально привабливий кут" Фото: Getty

3. Переносьте вагу

Стоячи з рівномірно розподіленою вагою на обох ногах, ви можете здаватися природним, але це може зробити ваше тіло жорстким і плоским. Прямі лінії, як правило, сприймаються як жорсткі, що може зробити вас менш динамічними, ніж ви є насправді.

Натомість перенесіть вагу на одну ногу, щоб розбити лінії тіла та надати позі відчуття руху. Можна зробити крок назад однією ногою, а іншу ногу природно опустити вперед, злегка піднявши п'яту.

4. Показуйте боки ваших рук

Руки діють як дві гігантські стріли, спрямовуючи погляд глядача по фотографії.

Коли тильні сторони або долоні ваших рук звернені до камери, вони здаються плоскими та широкими. Це може відволікати глядача та переносити фокус з вашого обличчя та тіла, а також робити вашу загальну поставу менш вишуканою.

Простий спосіб налаштувати руки так, щоб мізинець або великий палець були спрямовані до камери. Це створює стрункішу лінію та робить ваші руки більш природними. Найпростіший спосіб досягти цього — відвести плечі назад, що природним чином поверне ваші руки в краще положення.

Розташуйте мізинець або великий палець до камери.

Розташуйте мізинець або великий палець до камери Фото: Фото: Gettyimages

5. Висуньте лоб вперед

Коли ми сміємося або посміхаємося природно, багато хто з нас інстинктивно нахиляє голову назад. Хоча це чудово виглядає в реальному житті, це не так добре відображається на двовимірній фотографії.

Кращий підхід — обережно нахилити лоб до камери. Це ледь помітне зміщення подовжує простір між підборіддям і шиєю та дозволяє вам виглядати більш пов’язаним з об’єктивом.

6. Зробіть кут обличчя

Жоден з нас не є ідеально симетричним. У реальному житті асиметрія не дуже помітна, оскільки ми постійно рухаємося, і люди бачать нас з різних точок зору. Але коли ми заморожуємо своє обличчя на фотографії, ці невеликі відмінності можуть стати більш вираженими.

Щоб пом'якшити цей ефект, уникайте дивитися в камеру повністю прямо. Натомість, злегка нахиліть обличчя вбік. Навіть незначний поворот допомагає збалансувати асиметрію, створює більше об'єму та привертає увагу до ваших найкращих рис.

7. Відмовтеся від "чізу"

Багатьох з нас вчили казати "чіз", коли ми посміхалися перед камерою.

Але це може розтягнути вашу посмішку назовні, а не вгору. Хоча це може бути чарівним для маленьких дітей, це може виглядати незграбно або навіть напружено, коли це роблять дорослі.

Пам’ятайте: кожен може зробити чудове фото. Вам просто потрібно розуміти, як працювати зі своїм тілом і камерою, щоб створити зображення, яке відображає вашу справжню впевненість.

