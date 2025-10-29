Пара проводила весілля в стилі гобітів, коли раптово їх здивував неочікуваний гість (відео)

Одне подружжя проводило весілля в Гобітоні — місці зйомок “Володаря перснів” та “Гобіта” у Новій Зеландії. Згодом пара була шокована тим, що на їхнє весілля несподівано “завітав” особливий гість.

Виявилося, що цим гостем був один з акторів фільмів "Володар перснів", як це видно в опублікованому відео в TikTok.

Ролик доволі швидко завірусився — за добу набрав майже 18 млн переглядів у кількох соцмережах. На відео помітно, що четверо чоловіків у джинсах і чорних куртках підходять до церемонії, яка відбувається перед знаковими круглими будиночками хоббітів.

Один із чоловіків обіймає фотографа, і гості весілля розуміють, хто це насправді. Усі присутні повертаються, а наречений і наречена шоковані — адже їхнє весілля зірвав актор Елайджа Вуд, який зіграв Фродо Бегінса в екранізації творів Толкієна.

Фотограф підводить Елайджу до пари, щоб зробити пам’ятне фото. Він потискає руки нареченому і нареченій, після чого всі позують під квітковою аркою, поки гості аплодують.

Перед відходом ведучий церемонії також встиг зробити фото з актором. Після чого Елайджа швидко пішов, щоб весілля могло продовжитися.

Водночас у мережі кажуть, що гостем на весіллі був не Елайджа Вуда, а Біллі Бойд, який зіграв роль Піппіна. Проте акаунт Hobbiton незабаром опублікував фото з весілля, підтвердивши, що це саме Елайджа Вуд "завітав" на церемонію.

Реакція соцмереж

Коментатори теж не менш здивовані, ніж наречені, а деякі жартували, що Елайджа, здається, все ще живе у Гоббітоні. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Несподівано, як ніби це не його двір";

"Ти ускладнюєш мені переконати, що він там не живе";

"Несподівано? Ти ж на його подвір’ї";

"Таке весілля запам'ятається молодим на все життя".

