Пара проводила весілля в стилі гобітів, коли раптово їх здивував неочікуваний гість (відео)
Одне подружжя проводило весілля в Гобітоні — місці зйомок “Володаря перснів” та “Гобіта” у Новій Зеландії. Згодом пара була шокована тим, що на їхнє весілля несподівано “завітав” особливий гість.
Виявилося, що цим гостем був один з акторів фільмів "Володар перснів", як це видно в опублікованому відео в TikTok.
Ролик доволі швидко завірусився — за добу набрав майже 18 млн переглядів у кількох соцмережах. На відео помітно, що четверо чоловіків у джинсах і чорних куртках підходять до церемонії, яка відбувається перед знаковими круглими будиночками хоббітів.
Один із чоловіків обіймає фотографа, і гості весілля розуміють, хто це насправді. Усі присутні повертаються, а наречений і наречена шоковані — адже їхнє весілля зірвав актор Елайджа Вуд, який зіграв Фродо Бегінса в екранізації творів Толкієна.
Фотограф підводить Елайджу до пари, щоб зробити пам’ятне фото. Він потискає руки нареченому і нареченій, після чого всі позують під квітковою аркою, поки гості аплодують.
Перед відходом ведучий церемонії також встиг зробити фото з актором. Після чого Елайджа швидко пішов, щоб весілля могло продовжитися.
Водночас у мережі кажуть, що гостем на весіллі був не Елайджа Вуда, а Біллі Бойд, який зіграв роль Піппіна. Проте акаунт Hobbiton незабаром опублікував фото з весілля, підтвердивши, що це саме Елайджа Вуд "завітав" на церемонію.
Реакція соцмереж
Коментатори теж не менш здивовані, ніж наречені, а деякі жартували, що Елайджа, здається, все ще живе у Гоббітоні. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Несподівано, як ніби це не його двір";
- "Ти ускладнюєш мені переконати, що він там не живе";
- "Несподівано? Ти ж на його подвір’ї";
- "Таке весілля запам'ятається молодим на все життя".
Раніше Фокус розповідав про секретного гостя на весіллі однієї пари. У Шотландії через чотири роки розкрилася історія з таємничим чоловіком, який випадково потрапив на весільні фото нареченої Мішель Вайлі.
Згодом стало відомо, що наречені покарали гостей на весіллі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.