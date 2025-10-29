Пара проводила свадьбу в стиле хоббитов, когда внезапно их поразил неожиданный гость (видео)

Одни супруги проводили свадьбу в Хоббитоне — месте съемок "Властелина колец" и "Хоббита" в Новой Зеландии. Впоследствии пара была шокирована тем, что на их свадьбу неожиданно "пожаловал" особый гость.

Оказалось, что этим гостем был один из актеров фильмов "Властелин колец", как это видно опубликованном видео в TikTok.

Ролик довольно быстро завирусился — за сутки набрал почти 18 млн просмотров в нескольких соцсетях. На видео заметно, что четверо мужчин в джинсах и черных куртках подходят к церемонии, которая происходит перед знаковыми круглыми домиками хоббитов.

Один из мужчин обнимает фотографа, и гости свадьбы понимают, кто это на самом деле. Все присутствующие возвращаются, а жених и невеста шокированы — ведь их свадьбу сорвал актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бегинса в экранизации произведений Толкиена.

Фотограф подводит Элайджу к паре, чтобы сделать памятное фото. Он пожимает руки жениху и невесте, после чего все позируют под цветочной аркой, пока гости аплодируют.

Перед уходом ведущий церемонии также успел сделать фото с актером. После чего Элайджа быстро ушел, чтобы свадьба могла продолжиться.

В то же время в сети говорят, что гостем на свадьбе был не Элайджа Вуда, а Билли Бойд, сыгравший роль Пиппина. Однако аккаунт Hobbiton вскоре опубликовал фото со свадьбы, подтвердив, что это именно Элайджа Вуд "посетил" церемонию.

Реакция соцсетей

Комментаторы тоже не менее удивлены, чем женихи, а некоторые шутили, что Элайджа, кажется, все еще живет в Хоббитоне. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Неожиданно, как будто это не его двор";

"Ты затрудняешь меня убедить, что он там не живет";

"Неожиданно? Ты же в его дворе";

"Такая свадьба запомнится молодым на всю жизнь".

