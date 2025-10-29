10 признаков лжеца: как по поведению человека распознать неправду

Люди обманывают чаще, чем мы готовы себе признаться — от невинной похвалы новой прически до серьезных выдуманных историй. Но даже самым опытным лжецам сложно скрыть правду: их часто выдаёт язык тела. Эксперт по отношениям Лиам Барнетт объясняет, что, сосредотачиваясь на словах, люди меньше контролируют свои жесты и позы.

Психотерапевты, юристы и специалисты по невербальной коммуникации рассказали, на какие движения стоит обращать внимание, если вы подозреваете, что собеседник говорит неправду, пишет Best Life.

1. Ноги "выдают" лжеца

Лицензированный психотерапевт Джеймс Миллер отмечает: чем дальше часть тела от мозга, тем меньше мы контролируем её движения. Чрезмерное топтание или постукивание ногами может свидетельствовать, что человек нервничает, а если стопы внезапно разворачиваются в сторону — подсознательно хочет убежать от разговора или собственной неправды.

2. Не могут стоять спокойно

Терапевт Рэйчел Эддинс добавляет, что лжецы часто не могут устоять на месте — они двигаются, пытаются быстрее закончить разговор или даже качаются из стороны в сторону. Это проявление внутреннего напряжения.

3. Постоянно трогают свою одежду

Юрист Дэвид Кларк рассказывает, что в зале суда часто замечает, как люди, которые лгут, поправляют галстук, очки, волосы или вытирают пот. Так они бессознательно пытаются отвлечь себя от лжи.

4. Избегают зрительного контакта

Глаза — "зеркало души". Кларк советует обращать внимание, куда смотрит человек: если он перестает смотреть в глаза, это может свидетельствовать о чувстве вины.

К тому же направление взгляда тоже важно: правши, которые смотрят вверх вправо, обычно придумывают ответ, а не вспоминают реальные события.

5. Сжимают губы

Психотерапевт Коллин Веннер объясняет: когда человек пытается контролировать слова, его губы сжимаются и немного опускаются вниз — это естественная реакция на желание "не сказать правду".

6. Прячут руки.

Если собеседник прячет руки в карманы, скрещивает их или сжимает в кулаки — это может быть признаком напряжения и желания "закрыться". Психолог ДжинаМари Гуарино говорит, что так тело инстинктивно защищается от дискомфорта, вызванного ложью.

7. Тело становится напряженным

Социальный работник Джони Огл отмечает, что лжецы часто имеют "закрытую" позу — скрещенные руки или ноги, поднятые плечи. Это признак стресса. А люди, которые говорят правду, обычно стоят раскованно.

8. Прикрывают рот

По словам юриста Эндрю Тейлора, лжецы иногда инстинктивно касаются лица или прикрывают рот, будто пытаясь не дать себе сказать неправду. Это бессознательный способ скрыть эмоции.

9. Несоответствие слов и жестов

Если тело не "поддерживает" слова — это тревожный сигнал. Эксперт Ванесса Ван Эдвардс говорит, что неподходящие кивки или мимика (например, гримаса отвращения во время признания) часто выдают обман.

10. Поведение отличается от привычного

Профессор коммуникации Кассандра ЛеКлер отмечает: самый надежный способ поймать лжеца — заметить, что его поведение вдруг изменилось. Если жесты, интонации или манеры не похожи на привычные — возможно, человек что-то скрывает.

Хотя ни один из этих сигналов не является абсолютным доказательством лжи, совокупность нескольких из них может указать, что собеседник не совсем искренен. Главное — наблюдать внимательно и не спешить с выводами.

