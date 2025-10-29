10 ознак брехуна: як за поведінкою людини розпізнати неправду

Люди обманюють частіше, ніж ми готові собі зізнатися — від невинної похвали нової зачіски до серйозних вигаданих історій. Та навіть найдосвідченішим брехунам складно приховати правду: їх часто видає мова тіла. Експерт із стосунків Ліам Барнетт пояснює, що, зосереджуючись на словах, люди менше контролюють свої жести й пози.

Психотерапевти, юристи та фахівці з невербальної комунікації розповіли, на які рухи варто звертати увагу, якщо ви підозрюєте, що співрозмовник говорить неправду, пише Best Life.

1. Ноги "видають" брехуна

Ліцензований психотерапевт Джеймс Міллер зазначає: чим далі частина тіла від мозку, тим менше ми контролюємо її рухи. Надмірне тупцювання або постукування ногами може свідчити, що людина нервує, а якщо стопи раптово розвертаються вбік — підсвідомо хоче втекти від розмови або власної неправди.

2. Не можуть стояти спокійно

Терапевт Рейчел Еддінс додає, що брехуни часто не можуть встояти на місці — вони рухаються, намагаються швидше закінчити розмову або навіть гойдаються з боку в бік. Це прояв внутрішньої напруги.

3. Постійно чіпають свій одяг

Юрист Девід Кларк розповідає, що у залі суду часто помічає, як люди, які брешуть, поправляють краватку, окуляри, волосся або витирають піт. Так вони несвідомо намагаються відволікти себе від брехні.

4. Уникають зорового контакту

Очі — "дзеркало душі". Кларк радить звертати увагу, куди дивиться людина: якщо вона перестає дивитися у вічі, це може свідчити про почуття провини.

До того ж напрям погляду теж важливий: правші, які дивляться вгору вправо, зазвичай придумують відповідь, а не згадують реальні події.

5. Стискають губи

Психотерапевт Коллін Веннер пояснює: коли людина намагається контролювати слова, її губи стискаються й трохи опускаються донизу — це природна реакція на бажання "не сказати правду".

6. Ховають руки

Якщо співрозмовник ховає руки в кишені, схрещує їх або стискає в кулаки — це може бути ознакою напруги й бажання "закритися". Психолог ДжинаМарі Гуаріно каже, що так тіло інстинктивно захищається від дискомфорту, спричиненого брехнею.

7. Тіло стає напруженим

Соціальний працівник Джоні Огл зазначає, що брехуни часто мають "закриту" позу — схрещені руки чи ноги, підняті плечі. Це ознака стресу. А люди, які говорять правду, зазвичай стоять розкуто.

8. Прикривають рот

За словами юриста Ендрю Тейлора, брехуни іноді інстинктивно торкаються обличчя або прикривають рот, ніби намагаючись не дати собі сказати неправду. Це несвідомий спосіб приховати емоції.

9. Невідповідність слів і жестів

Якщо тіло не "підтримує" слова — це тривожний сигнал. Експертка Ванесса Ван Едвардс каже, що невідповідні кивки або міміка (наприклад, гримаса огиди під час зізнання) часто видають обман.

10. Поведінка відрізняється від звичної

Професорка комунікації Кассандра ЛеКлер наголошує: найнадійніший спосіб упіймати брехуна — помітити, що його поведінка раптом змінилася. Якщо жести, інтонації або манери не схожі на звичні — можливо, людина щось приховує.

Хоча жоден із цих сигналів не є абсолютним доказом брехні, сукупність кількох з них може вказати, що співрозмовник не зовсім щирий. Головне — спостерігати уважно й не поспішати з висновками.

