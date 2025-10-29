Шевченко показал своего 21-летнего первенца: что известно о семье футболиста (фото)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик 29-го октября празднуют 21-летие своего первенца Джордана.

Звездный отец традиционно поздравил сына в Instagram и выложил несколько фото с ним.

"С 21-м днем рождения, Джордан! Мы любим тебя!" — написал футболист.

Андрей Шевченко с сыном Джорданом Фото: Instagram Andriy Shevchenko

Как известно, именинник учится в США, в Йельском университете. Юноша часто сопровождает отца на официальных событиях, в частности, в сентябре был на сессии Генассамблеи ООН.

Андрей Шевченко со старшим сыном Фото: Instagram Andriy Shevchenko

Андрей Шевченко: личная жизнь

Легендарный украинский футболист и его избранница поженились в 2004 году. Пара стала родителями четырех сыновей — Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Крестным первенца стал уже покойный скандальный политик Сильвио Берлускони, который долгое время владел ФК "Милан". Юноша учился в английском King's College School в Уимблдоне, а позже получил приглашение в Йельский университет. С тех пор Джордан живет в США. Парень изучает украинский язык, историю Украины и помогает благотворительными инициативами отца.

Кристиан — единственный из четырех сыновей Андрея Шевченко, который выбрал футбольную карьеру. Футболом юноша начал заниматься еще в академии "Челси", а в декабре 2022-го перешел в одну из юношеских команд "Тоттенхэма" под руководством Яя Туре.

В июле 2023 года Кристиан подписал контракт с клубом "Уотфорд", где играет в молодежном составе.

Андрей Шевченко с сыном Джорданом Фото: Instagram Andriy Shevchenko

