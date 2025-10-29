Шевченко показав свого 21-річного первістка: що відомо про сімʼю футболіста (фото)

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік 29-го жовтня святкують 21-річчя свого первістка Джордана.

Зірковий батько традиційно привітав сина в Instagram та виклав кілька фото з ним.

"З 21-м днем народження, Джордане! Ми любимо тебе!" — написав футболіст.

Андрій Шевченко із сином Джорданом Фото: Instagram Andriy Shevchenko

Як відомо, іменинник навчається в США, в Єльському університеті. Юнак часто супроводжує батька на офіційних подіях, зокрема, у вересні був на сесії Генасамблеї ООН.

Андрій Шевченко зі старшим сином Фото: Instagram Andriy Shevchenko

Андрій Шевченко: особисте життя

Легендарний український футболіст та його обраниця одружилися у 2004 році. Пара стала батьками чотирьох синів — Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Хрещеним первістка став уже покійний скандальний політик Сільвіо Берлусконі, який довгий час володів ФК "Мілан". Юнак навчався у англійському King's College School у Вімблдоні, а пізніше отримав запрошення до Єльського університету. З того часу Джордан живе у США. Хлопець вивчає українську мову, історію України та допомагає благодійними ініціативами батька.

Крістіан — єдиний із чотирьох синів Андрія Шевченка, який обрав футбольну кар'єру. Футболом юнак почав займатися ще в академії "Челсі", а в грудні 2022-го перейшов в одну з юнацьких команд "Тоттенгема" під керівництвом Яя Туре.

У липні 2023 року Крістіан підписав контракт з клубом "Вотфорд", де грає в молодіжному складі.

Андрій Шевченко із сином Джорданом Фото: Instagram Andriy Shevchenko

