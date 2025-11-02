"Вы серьезно?": пара сбежала из Киева в село, где выращивает спаржу (фото, видео)

Елена и Сергей познакомились в университете. После свадьбы они активно начали заниматься фермерством, а после 24 февраля 2022 года окончательно переехали в село с дочкой и домашним любимцем.

Супруги живут неподалеку от Киева. Сейчас они уже воспитывают двоих детей, продают спаржу и голубику, изготавливают различные вещи для дома. Историю пары из столицы показала Иванка Дячук.

Лена и Сергей переехали в деревню

Почему переехали в деревню

"Получилось так, что это дом у нас был, как дача. Мы сюда приезжали, отдыхали", — говорит Сергей.

Пара наблюдала, как папа занимается хозяйством и они начали сами интересоваться этим. Неподалеку от родительского дома Елена и Сергей строят уже свой дом.

Они заложили садик в 2016 году, а затем поженились. Интересно, что столичная пара расписывалась в этом же селе.

"Чего-то нас тянуло. Как начало тянуть в 2016 году, так до сих пор сюда тянет. Мы пришли в сельский совет. Нам: "Вы серьезно? Из Киева приехали сюда расписываться? Наши все едут в Киев. Мы даже теряемся, как это делать, потому что лет пять, наверное, не было пар, которые расписывались в селе", — говорит Елена.

Відео дня

Елена выращивает спаржу Фото: YouTube

Чем занимаются в селе и какие были трудности

Они собирают голубику, спаржу. По словам Сергея, однолетняя культура менее окупается, а многолетние требуют меньше усилий, а приносят больше доходов.

"Знатно потрепали нервы заморозки ранние. Мы рассчитываем на такой вот объем спаржи, который мы должны срезать. У меня есть предзаказ. Я себе четко ориентирую, что вот в воскресенье отправка. Люди себе на понедельник уже ориентируются. И вот я приезжаю в воскресенье утром, а она вся мерзлая. У меня все холодеет", — говорит Елена, добавив, что люди с пониманием относятся к таким моментам.

Деревня Фото: YouTube

Еще были проблемы с топливом летом 2022 года.

"В селе почти все люди готовы тебе помочь. Тем более, если люди видят, что ты молодой, что у тебя есть эта яркость, желание заниматься этим. Люди помогут. В Киеве очень трудно добиться к какому-то очень знаменитому бизнесмену, попасть к нему в офис. Здесь в селе можно зайти к фермеру, который долларовый миллионер. Он тебе поможет", — говорит Сергей.

До начала войны они совмещали жизнь на город и село. В Киеве у Сергея была строительная компания, а Елена занималась декорированием свадеб. Теперь они полностью посвящают себя сельской жизни и не собираются выезжать жить за границу, хотя и раньше много путешествовали.

Дом Елены и Сергея Фото: YouTube

Люди в комментариях тепло отреагировали на эту историю:

"Это замечательно. Хорошая семья".

"Очень приятная и вдохновляющая семья. Пусть таких семей в Украине будет больше".

"Какие молодцы, не боятся труда, вдохновляют других, я думаю, многие задумываются, как хорошо жить рядом с природой, только лентяям там не место. Будьте здоровы и счастливы".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Девушка переехала из города в горную местность, чтобы отдохнуть от суеты и проводить больше времени на природе.

Анна и ее папа Игорь восстанавливают старые домики в Черкасской области. В них даже можно остановиться на некоторое время, чтобы почувствовать себя, будто у бабушки дома.

Кроме того, режиссер после жизни в Крыму и США перебралась на тихий хутор, где бегают косули.