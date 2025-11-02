"Ви серйозно?": пара втекла з Києва в село, де вирощує спаржу (фото, відео)

Олена та Сергій познайомилися в університеті. Після весілля вони активно почали займатися фермерством, а після 24 лютого 2022 року остаточно переїхали в село з донькою та домашнім улюбленцем.

Подружжя живе неподалік від Києва. Наразі вони вже виховують двох дітей, продають спаржу та лохину, виготовляють різноманітні речі для дому. Історію пари зі столиці показала Іванка Дячук.

Олена та Сергій переїхали в село

Чому переїхали в село

"Вийшло так, що це будинок у нас був, як дача. Ми сюди приїжджали, відпочивали", — каже Сергій.

Пара спостерігала, як тато займається господарством і вони почали самі цікавитися цим. Неподалік батьківського будинку Олена та Сергій будують уже свій дім.

Вони заклали садок у 2016 році, а потім одружилися. Цікаво, що столична пара розписувалася в цьому ж селі.

"Чогось нас тягнуло. Як почало тягнути у 2016 році, так до сих пір сюди тягне. Ми прийшли в сільську раду. Нам: "Ви серйозно? З Києва приїхали сюди розписуватись? Наші всі їдуть в Київ. Ми навіть губимось, як це робити, бо за років пʼять, мабуть, не було пар, які розписувалися в селі", — каже Олена.

Олена вирощує спаржу Фото: YouTube

Чим займаються в селі та які були труднощі

Вони збирають лохину, спаржу. За словами Сергія, однорічна культура менш окупається, а багаторічні вимагають менше зусиль, а приносять більше доходів.

"Знатно потріпали нерви заморозки ранні. Ми розраховуємо на такий от обʼєм спаржі, який ми маємо зрізати. У мене є передзамовлення. Я собі чітко орієнтую, що от у неділю відправка. Люди собі на понеділок вже орієнтуються. І от я приїжджаю в неділю вранці, а вона вся мерзла. У мене все холоне", — каже Олена, додавши, що люди з розумінням ставляться до таких моментів.

Село Фото: YouTube

Ще були проблеми з паливом влітку 2022 року.

"У селі майже всі люди готові тобі допомогти. Тим більше, якщо люди бачать, що ти молодий, що в тебе є ця яскра, бажання займатися цим. Люди допоможуть. У Києві дуже важко добитися до якогось дуже знаменитого бізнесмена, попасти до нього в офіс. Тут в селі можна зайти до фермера, який доларовий мільйонер. Він тобі допоможе", — каже Сергій.

До початку війни вони поєднували життя на місто і село. У Києві в Сергія була будівельна компанія, а Олена займалася декоруванням весіль. Тепер вони повністю присвячують себе сільському життю та не збираються виїжджати жити за кордон, хоча й раніше багато подорожували.

Хата Олени та Сергія Фото: YouTube

Люди в коментарях тепло відреагували на цю історію:

"Це чудово. Гарна сім'я".

"Дуже приємна і надихаюча сім'я. Хай таких сімей в Україні буде більше".

"Які молодці, не бояться праці, надихають других, я думаю, багато задумуються, як гарно жити поруч з природою, тільки ледацюгам там не місце. Будьте здорові і щасливі".

