Украинку облили искусственной кровью в Европе: причина конфликта (фото)

Во время выступления на популярном музыкальном мероприятии Boiler Room в Лиссабоне украинская диджейка E.LINA стала жертвой провокации. Неизвестные лица облили ее искусственной кровью прямо за пультом, но артистка нашла силы завершить свой сет.

Инцидент произошел на одной из самых известных техно-платформ мира, транслирующей выступления в прямом эфире. Несмотря на эту неприятную ситуацию, украинка не покинула сцену и продолжила играть еще в течение часа. О том, что произошло, артистка рассказала через свою страницу в Instagram. Она поделилась эмоциями и объяснениями относительно мотивов нападавших.

Детали провокации

Жидкость красного цвета попала не только на саму диджейку, но и испачкала оборудование, сумку с виниловыми пластинками и одежду других посетителей события.

На девушку напали во время концерта Фото: Instagram

"По словам присутствующих, это был акт протеста в поддержку Палестины. Но для меня, человека из страны, где до сих пор раздаются взрывы и гибнут гражданские, это стало настоящим потрясением", — написала диджей.

Відео дня

Эмоциональное обращение артистки

E.LINA не скрыла своих чувств от подписчиков. Она назвала поступок провокаторов пренебрежительным и лишенным элементарной человечности.

Она также обратила внимание на то, что невозможно бороться с одним страданием, игнорируя другое. По словам E.LINA, сейчас внимание мирового сообщества может быть сосредоточено на Ближнем Востоке, но Украина продолжает переживать трагедию ежедневно.

Последствия нападения на E.LINA Фото: Instagram

"Это меня глубоко шокировало. Война в Украине не закончилась. Этот поступок показался мне крайне пренебрежительным и лишенным человечности. Искусство тоже может быть формой сопротивления, но оно никогда не должно происходить ценой эмпатии. Нельзя бороться с одной болью, не уважая другую. Сейчас все взгляды могут быть прикованы к Палестине, но Украина тоже продолжает кровоточить. Это не соревнование в страданиях — это напоминание о том, что войны не заканчиваются, когда внимание переключается на что-то другое", — отметила украинка.

Осознанность вместо агрессии

Артистка объяснила, что приехала в Лиссабон представлять свою страну и делиться музыкой, которую создает. Она призвала людей выбирать осознанность вместо агрессии и уважать боль каждого человека, независимо от обстоятельств.

Стоит отметить, что в последнее время мероприятия Boiler Room стали объектом бойкотов в разных городах мира. Протесты происходили в Детройте, Лондоне, Сан-Франциско и других локациях.

Неизвестные лица облили украинку искусственной кровью Фото: Instagram

Причиной недовольства стала смена владельца платформы. Недавно Boiler Room приобрела компания Superstruct Entertainment, которая принадлежит инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts. Этот фонд имеет финансовые связи с компаниями, продвигающими израильские поселения на спорных территориях.

Именно этот факт вызвал волну протестов среди активистов, которые решили использовать музыкальные события как платформу для выражения своей позиции. Однако методы, выбранные некоторыми из них, вызывают вопросы относительно этичности таких действий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Алина Гросу оказалась в карете скорой помощи. Артистка призналась, что причиной обращения к медикам стало наращивание ресниц.

Канадская певица Нелли Фуртадо объявила о завершении 25-летней музыкальной карьеры. Артистка, чьи песни возглавляли мировые хит-парады на протяжении двух десятилетий, сделала заявление в социальных сетях.

Vivienne Mort (Даниэла Заюшкина) обнародовала видео с конфликтом в такси: музыкантка пожаловалась, что в авто играла песня российской группы "Руки вверх", и вступила в спор с водителем из-за этических и безопасностных последствий прослушивания российской музыки.