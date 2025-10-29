Нелли Фуртадо уходит со сцены: говорят, из-за лишнего веса. Ее хиты слышал каждый из нас

Канадская певица Нелли Фуртадо объявила о завершении 25-летней музыкальной карьеры. Артистка, чьи песни возглавляли мировые хит-парады в течение двух десятилетий, сделала заявление в социальных сетях.

Звезда 2000-х Нелли Фуртадо, которая заметно набрала вес, поблагодарила поклонников за годы поддержки и признавшись, что хочет сосредоточиться на новых целях в жизни. О своем решении она сообщила в Instagram.

"25 лет назад вышел мой первый альбом. На первом снимке мне 20 лет, я готовлюсь к своему первому концерту как профессиональный артист на фестивале Lilith Fair. Я тогда специально сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе для выступления", — вспоминает она.

В 2000-х Нелли Фуртадо была звездой мирового масштаба Фото: Getty

Сейчас артистка решила изменить приоритеты и посвятить время другим аспектам в жизни.

"Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность каждому, кто когда-либо слушал мою музыку и посещал мои концерты. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также спасибо всем, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои творческие мечты", — написала Фуртадо.

Почему Нелли Фуртадо уходит со сцены?

В медиа появились предположения, что на решение о завершении карьеры могли повлиять постоянные негативные комментарии относительно внешности звезды. За последние годы Нелли сильно изменилась, что вызвало волну критики в социальных сетях.

Нелли Фуртадо сильно изменилась за последние годы Фото: Getty

Фуртадо начала карьеру в 2000 году с дебютного альбома Whoa Nelly!, а ее сингл I'm Like a Bird мгновенно стал хитом. Композиции певицы регулярно попадали в топ 30 американских чартов, а некоторые поднимались в десятку Billboard Hot 100.

Настоящий коммерческий прорыв произошел в 2006 году с выходом альбома Loose, который включал танцевальный трек Give It to Me в сотрудничестве с Джастином Тимберлейком. Именно этот период принес ей наибольшую популярность.

Среди наград исполнительницы — престижная премия Grammy Awards (2002), а также BRIT Awards и MTV Europe Music Awards, которые она получила в 2007 году.

Вспоминаем молодость! Вот пять безапелляционных хитов Нелли Фуртадо.

"Promiscuous" (feat. Timbaland, 2006)

Самая популярная песня Фуртадо на Spotify. Танцевальный клип стал неотъемлемой частью подростковых вечеринок в 2000-х.

Say It Right (2006)

30 недель в Billboard Hot 100 Трек отличается мощными битами, многослойным вокалом и гипнотическим звучанием, что создает эффект объемного звука. Клубная классика.

I'm Like a Bird (2001)

Дебютный сингл, который принес Фуртадо премию Grammy и статус глобального хита, который заложил фундамент для 25-летней карьеры артистки и остается любимой песней ее фанатов.

Maneater (2006)

Этот клип подчеркивает образ сильной и независимой женщины, что стало культовым для середины 2000-х.

Give It to Me (2007)

Совместная работа с Джастином Тимберлейком и Тимбаландом, которая возглавила Billboard Hot 100 и продержалась в чарте 26 недель.

