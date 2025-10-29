Неллі Фуртадо йде зі сцени: кажуть, через зайву вагу. Її хіти чув кожен із нас

Канадська співачка Неллі Фуртадо оголосила про завершення 25-річної музичної кар'єри. Артистка, чиї пісні очолювали світові хіт-паради протягом двох десятиліть, зробила заяву у соціальних мережах.

Зірка 2000-х Неллі Фуртадо, яка помітно набрала вагу, подякувала шанувальникам за роки підтримки та зізнавшись, що хоче зосередитися на нових цілях у житті. Про своє рішення вона повідомила в Instagram.

"25 років тому вийшов мій перший альбом. На першому знімку мені 20 років, я готуюся до свого першого концерту як професійний артист на фестивалі Lilith Fair. Я тоді спеціально сходила до магазину і купила цю рожеву сукню та блискучі туфлі на платформі для виступу", — згадує вона.

У 2000-х Неллі Фуртадо була зіркою світового масштабу Фото: Getty

Зараз артистка вирішила змінити пріоритети та присвятити час іншим аспектам у житті.

"Я вдячна за всі роки веселощів та справжнього дива. Безмежна подяка кожному, хто коли-небудь слухав мою музику та відвідував мої концерти. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Також дякую всім, хто так наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої творчі мрії", — написала Фуртадо.

Відео дня

Чому Неллі Фуртадо йде зі сцени?

У медіа з'явилися припущення, що на рішення про завершення кар'єри могли вплинути постійні негативні коментарі щодо зовнішності зірки. За останні роки Неллі сильно змінилася, що викликало хвилю критики в соціальних мережах.

Неллі Фуртадо сильно змінилась за останні роки Фото: Getty

Неллі Фуртадо розпочала кар'єру у 2000 році з дебютного альбому Whoa Nelly!, а її сингл I'm Like a Bird миттєво став хітом. Композиції співачки регулярно потрапляли до топ 30 американських чартів, а деякі підіймалися до десятки Billboard Hot 100.

Справжній комерційний прорив стався у 2006 році з виходом альбому Loose, який включав танцювальний трек Give It to Me у співпраці з Джастіном Тімберлейком. Саме цей період приніс їй найбільшу популярність.

Серед нагород виконавиці — престижна премія Grammy Awards (2002), а також BRIT Awards і MTV Europe Music Awards, які вона отримала у 2007 році.

Згадайте молодість! Ось п'ять безапеляційних хітів Неллі Фуртадо.

Promiscuous (feat. Timbaland, 2006)

Найпопулярніша пісня Фуртадо на Spotify. Танцювальний кліп став невід'ємною частиною підліткових вечірок у 2000-х.

Say It Right (2006)

30 тижнів у Billboard Hot 100! Трек вирізняється потужними бітами, багатошаровим вокалом та гіпнотичним звучанням, що створює ефект об'ємного звуку. Клубна класика.

I'm Like a Bird (2001)

Дебютний сингл, який приніс Фуртадо премію Grammy та статус глобального хіта, який заклав фундамент для 25-річної кар'єри артистки та залишається улюбленою піснею її фанатів.

Maneater (2006)

Цей кліп підкреслює образ сильної та незалежної жінки, що стало культовим для середини 2000-х.

Give It to Me (2007)

Спільна робота з Джастіном Тімберлейком та Тімбаландом, яка очолила Billboard Hot 100 та протрималася у чарті 26 тижнів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

79-річна американська співачка Шер позувала на публіці зі своїм молодим хлопцем Александром Едвардсом.

Українська співачка Аліна Гросу опинилася в кареті швидкої допомоги. Артистка зізналася, що причиною звернення до медиків стало нарощування вій.

Єва Бушміна (Яна Швець) після повернення до Києва потрапила в мовний скандал. Глядачі розкритикували її нову пісню, написану російською — "Убей мою подругу". На деякі відгуки артистка відреагувала жорстко.