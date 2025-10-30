Українку облили штучною кровʼю в Європі: причина конфлікту (фото)

Під час виступу на популярному музичному заході Boiler Room у Лісабоні українська діджейка E.LINA стала жертвою провокації. Невідомі особи облили її штучною кров'ю просто за пультом, але артистка знайшла сили завершити свій сет.

Інцидент стався на одній із найвідоміших техно-платформ світу, що транслює виступи в прямому ефірі. Попри цю неприємну ситуацію, українка не покинула сцену та продовжила грати ще протягом години. Про те, що сталося, артистка розповіла через свою сторінку в Instagram. Вона поділилася емоціями та поясненнями щодо мотивів нападників.

Деталі провокації

Рідина червоного кольору потрапила не лише на саму діджейку, а й забруднила обладнання, сумку з вініловими платівками та одяг інших відвідувачів події.

На дівчину напали під час концерту Фото: Instagram

"За словами присутніх, це був акт протесту на підтримку Палестини. Але для мене, людини з країни, де досі лунають вибухи та гинуть цивільні, це стало справжнім потрясінням", — написала діджейка.

Відео дня

Емоційне звернення артистки

E.LINA не приховала своїх почуттів від підписників. Вона назвала вчинок провокаторів зневажливим та таким, що позбавлений елементарної людяності.

Вона також звернула увагу на те, що неможливо боротися з одним стражданням, ігноруючи інше. За словами E.LINA, зараз увага світової спільноти може бути зосереджена на Близькому Сході, але Україна продовжує переживати трагедію щодня.

Наслідки нападу на E.LINA Фото: Instagram

"Це мене глибоко шокувало. Війна в Україні не закінчилася. Цей вчинок здався мені вкрай зневажливим і позбавленим людяності. Мистецтво теж може бути формою опору, але він ніколи не має відбуватися ціною емпатії. Не можна боротися з одним болем, не шануючи інший. Зараз усі погляди можуть бути прикуті до Палестини, але Україна теж продовжує кровоточити. Це не змагання у стражданнях — це нагадування про те, що війни не закінчуються, коли увага перемикається на щось інше", — зазначила українка.

Усвідомленість замість агресії

Артистка пояснила, що приїхала до Лісабона представляти свою країну та ділитися музикою, яку створює. Вона закликала людей обирати усвідомленість замість агресії та поважати біль кожної людини, незалежно від обставин.

Варто зазначити, що останнім часом заходи Boiler Room стали об'єктом бойкотів у різних містах світу. Протести відбувалися в Детройті, Лондоні, Сан-Франциско та інших локаціях.

Невідомі особи облили українку штучною кров'ю Фото: Instagram

Причиною невдоволення стала зміна власника платформи. Нещодавно Boiler Room придбала компанія Superstruct Entertainment, яка належить інвестиційному фонду Kohlberg Kravis Roberts. Цей фонд має фінансові зв'язки з компаніями, що просувають ізраїльські поселення на спірних територіях.

Саме цей факт спричинив хвилю протестів серед активістів, які вирішили використовувати музичні події як платформу для висловлення своєї позиції. Однак методи, обрані деякими з них, викликають питання щодо етичності таких дій.

