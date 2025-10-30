"Бегал от него по всему залу": известного певца преследовал депутат

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) рассказал о преследовании со стороны одного из украинских депутатов, имя которого не стал раскрывать. Об этом он написал в своих мемуарах под названием "Я не хотел это писать".

28-летний артист написал в своем аккаунте в Threads, что не хотел об этом публично рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с фанатами.

Меловина преследовал депутат

Музыкант признался, что это произошло в начале его карьеры, когда у него не было собственной охраны.

"За 10 лет карьеры, служения людям и искусству. Мне есть много чего вам рассказать. Поэтому я не просто так написал свою первую книгу "Я не хотел это писать. Один депутат в начале моей карьеры преследовал меня во время одного из концертов. Я бегал от него по всему залу. Было дико и страшно. Ведь тогда я еще не знал, что такое собственная охрана", — написал певец.

Меловин Фото: Instagram

Артист пообещал рассказывать для фанатов еще истории в своем туре.

Реакция людей

В комментариях украинцы поддержали певца. Были и те, кто обратил внимание на слова о "служении людям":

"Какой ужас. Как хорошо, что все уже позади. Очень жду книгу, хочется прочитать все, что ты написал, чем поделился".

"В каком месте это ты служишь людям?".

"Вспоминаю что-то из старых интервью, где Вы рассказывали о домогательствах от какого-то депутата. На концертах должна быть охрана, которая будет реагировать вовремя на угрозы. Независимо от того, от кого они исходят. Обнимаю и жду книгу и концерты".

"А люди не верят, что большинство фильмов и сериалов о маньяках созданы на реальных историях".

