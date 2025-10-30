"Бігав від нього по усій залі": відомого співака переслідував депутат

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів, імʼя якого не став розкривати. Про це він написав у своїх мемуарах під назвою "Я не хотів це писати".

28-річний артист написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це публічно розповідати, проте за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з фанатами.

Меловіна переслідував депутат

Музикант зізнався, що це сталося на початку його карʼєри, коли в нього не було власної охорони.

"За 10 років карʼєри, служінню людям та мистецтву. Я маю багато чого вам розповісти. Тому я не просто так написав свою першу книгу "Я не хотів це писати. Один депутат на початку моєї карʼєри переслідував мене під час одного з концертів. Я бігав від нього по усій залі. Було дико та страшно. Адже тоді я ще не знав, що таке власна охорона", — написав співак.

Меловін Фото: Instagram

Артист пообіцяв розповідати для фанатів ще історії у своєму турі.

Реакція людей

У коментарях українці підтримали співака. Були й ті, хто звернув увагу на слова про "служіння людям":

"Який жах. Як добре, що все вже позаду. Дуже чекаю на книгу, хочеться прочитати все, що ти написав, чим поділився".

"В якому місці це ти служиш людям?".

"Згадую щось зі старих інтерв'ю, де Ви розповідали про домагання від якогось депутата. На концертах має бути охорона, яка реагуватиме вчасно на загрози. Незалежно від того, від кого вони походять. Обіймаю і чекаю на книгу і концерти".

"А люди не вірять, що більшість фільмів і серіалів про маніяків створені на реальних історіях".

