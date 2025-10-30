Ведущая марафона призналась, что ее ребенок ест кошачий корм: подробности скандала

Елена Цинтила, ведущая PR-марафона в Киеве, удивила аудиторию неожиданным признанием: ее двухлетний ребенок ест кошачий корм из миски домашнего любимца.

Елена поделилась историей после выступления представительницы компании-производителя кормов для животных. Ее признание вызвало оживленную реакцию среди участников мероприятия. Фокус обратил внимание на этот фрагмент из трансляции.

Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО компании Kormotech, выступила с докладом "Что в миске? Или 7 столпов репутации украинского FMCG-производителя". После ее презентации слово взяла Елена Цинтила.

Ребенок ест корм для кошек

Женщина без лишних церемоний рассказала присутствующим о необычной привычке своей маленькой дочери: "Мой маленький двухлетний ребенок подъедает корм кошачий из кошачьей миски".

Не теряя чувства юмора, Цинтила с улыбкой обратилась к представительнице компании-производителя с неожиданной просьбой: "Кладите, пожалуйста, больше желе в корм".

Реакция аудитории

История ведущей мероприятия вызвала бурную реакцию среди участников профессионального мероприятия. Реплика сопровождалась смехом и аплодисментами присутствующих.

Kormotech — украинский производитель кормов для домашних животных, который работает на рынке с 2003 года. Компания специализируется на выпуске продукции для кошек и собак.

PR-марафон является ключевым событием для украинских коммуникационщиков, которое проводится уже более 10 лет под эгидой MMR.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+. Мероприятие объединяет специалистов по маркетингу, PR и корпоративным коммуникациям для обсуждения актуальных тенденций отрасли, практических кейсов и стратегий построения репутации брендов.

