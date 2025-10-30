Ведуча марафону зізналася, що її дитина їсть котячий корм: подробиці скандалу

Олена Цинтила, ведуча PR-марафону у Києві, здивувала аудиторію несподіваним зізнанням: її дворічна дитина їсть котячий корм із миски домашнього улюбленця.

Олена поділилася історією після виступу представниці компанії-виробника кормів для тварин. Її зізнання викликало жваву реакцію серед учасників заходу. Фокус звернув увагу на цей фрагмент з трансляції.

Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ компанії Kormotech, виступила з доповіддю "Що в мисці? Або 7 стовпів репутації українського FMCG-виробника". Після її презентації слово взяла Олена Цинтила.

Дитина їсть корм для котів

Жінка без зайвих церемоній розповіла присутнім про незвичну звичку своєї маленької донечки: "Моя маленька дворічна дитина під'їдає корм котячий з котячої миски".

Не втрачаючи почуття гумору, Цинтила з усмішкою звернулася до представниці компанії-виробника з несподіваним проханням: "Кладіть, будь ласка, більше желе в корм".

Відео дня

Реакція аудиторії

Історія ведучої заходу викликала бурхливу реакцію серед учасників професійного заходу. Репліка супроводжувалася сміхом і оплесками присутніх.

Kormotech — український виробник кормів для домашніх тварин, який працює на ринку з 2003 року. Компанія спеціалізується на випуску продукції для котів і собак.

PR-марафон є ключовою подією для українських комунікаційників, яка проводиться вже понад 10 років під егідою MMR.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Захід об'єднує фахівців із маркетингу, PR та корпоративних комунікацій для обговорення актуальних тенденцій галузі, практичних кейсів та стратегій побудови репутації брендів.

