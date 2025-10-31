Сериал "Ведьмак" на Netflix: 4 сезон с Лиамом Хемсвортом разочаровал фанатов

С сегодняшнего дня, 31 октября, зрители Netflix могут посмотреть четвертый сезон культового сериала "Ведьмак", в котором роль Геральта из Ривии впервые исполняет Лиам Хемсворт.

Все восемь эпизодов продолжительностью от 48 до 60 минут уже доступны, включая украинскую озвучку. Однако смена главного актера после ухода Генри Кавилла вызвала неоднозначную реакцию как среди критиков, так и среди поклонников франшизы. Фокус разбирался, что из этого вышло.

Вышел 4 сезон "Ведьмака"

По официальному описанию, Геральт, Еннефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказываются разделенными на опустошенном войной континенте. Каждый из героев вынужден самостоятельно искать путь к выживанию.

Смена главного актера после ухода Генри Кавилла вызвала неоднозначную реакцию Фото: Netflix

"Только приняв и возглавив группы, в которые они попадут, персонажи будут иметь возможность пройти через испытания и снова воссоединиться", — сообщается в синопсисе.

Затраты на производство сериала

Новый сезон стал рекордно затратным проектом в истории сериала. По предварительным данным, бюджет составил около 221 миллиона долларов, что составляет примерно 27 миллионов на один эпизод. Общие инвестиции Netflix во франшизу "Ведьмак", учитывая спин-оффы, приближаются к миллиарду долларов.

Ведьмак 4 вышел на Netflix

Отдельным релизом на платформе появился фильм "Крысы: История из мира Ведьмака" — специальный проект о банде молодых разбойников, с которыми Цири встречается в конце предыдущего сезона. Хронометраж ленты составляет 82 минуты, она также озвучена на украинском языке.

Netflix рискует потерять фанов "Ведьмака"?

Рейтинги довольно неоднозначные. На Rotten Tomatoes сезон получил 61% положительных отзывов от профессиональных обозревателей, что указывает на смешанные впечатления. Пользователи IMDb выставили среднюю оценку 6.0 из 10 на основе более десяти тысяч голосов — это заметно ниже предыдущих сезонов, которые стабильно держались на уровне 7.5-8.0 баллов.

Часть зрителей отмечает высокое качество визуального оформления и интересные сюжетные арки Цири и Еннефер. В то же время многие комментарии касаются именно замены исполнителя главной роли. Критики указывают, что несмотря на качественную постановку боевых сцен и эффектов, эмоциональная связь между персонажами ощутимо ослабла.

Фанатское сообщество разделилось: одни готовы принять нового актера и дать ему возможность раскрыться в роли, другие убеждены, что проект потерял свою атмосферу.

Критика 4 сезона "Ведьмака"

Издание Radio Times опубликовало довольно критический материал, отметив, что Лиам Хемсворт "не сумел воссоздать ту глубину персонажа", к которой привыкла аудитория во время работы Генри Кавилла. В рецензии говорится, что сериал "потерял магию", а смена исполнителя стала "последним гвоздем в гроб Ведьмака". При этом визуальная составляющая остается на достаточном уровне, однако эмоциональная наполненность значительно ослабла.

Противоположную позицию занимает портал CBR. Авторы издания утверждает, что Хемсворт "сумел заставить замолчать скептиков" и продемонстрировал способность убедительно воплотить образ охотника на чудовищ. Рецензенты называют этот сезон "моментом истины" для всей франшизы. Несмотря на первоначальный скептицизм фанатов, актер, по их мнению, "уверенно держит меч и взгляд". Издание призывает дать сериалу шанс пройти через "период адаптации".

Лиам Хемсворт, по мнению критиков, "не сумел воссоздать ту глубину персонажа" Фото: Netflix

Критики IGN отметили стабильный уровень всех восьми эпизодов, но указывают на отсутствие радикально новых решений. Сюжетные линии Цири и Еннефер называют сильными, хотя общая динамика взаимодействия героев несколько потеряла энергичность. Относительно исполнителя главной роли пишут: Хемсворт "не провалился, но и не удивил".

В целом четвертый сезон "Ведьмака" воспринимается как переходный этап: технически качественный продукт, вызывающий противоречивые эмоции. Время покажет, сможет ли франшиза восстановить прежнюю популярность с новым лицом главного героя.

