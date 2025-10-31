Серіал "Відьмак" на Netflix: 4 сезон з Ліамом Гемсвортом розчарував фанатів

Відсьогодні, 31 жовтня, глядачі Netflix можуть переглянути четвертий сезон культового серіалу "Відьмак", у якому роль Ґеральта з Рівії вперше виконує Ліам Хемсворт.

Усі вісім епізодів тривалістю від 48 до 60 хвилин уже доступні, включно з українською озвучкою. Проте зміна головного актора після відходу Генрі Кавілла спричинила неоднозначну реакцію як серед критиків, так і серед шанувальників франшизи. Фокус розбирався, що з цього вийшло.

Вийшов 4 сезон "Відьмака"

За офіційним описом, Ґеральт, Єннефер (Аня Чалотра) та Цірі (Фрея Аллан) опиняються розділеними на спустошеному війною континенті. Кожен із героїв змушений самостійно шукати шлях до виживання.

Зміна головного актора після відходу Генрі Кавілла спричинила неоднозначну реакцію Фото: Netflix

"Лише прийнявши та очоливши групи, до яких вони потраплять, персонажі матимуть можливість пройти через випробування та знову возз'єднатися", — повідомляється в синопсисі.

Витрати на виробництво серіалу

Новий сезон став рекордно витратним проєктом в історії серіалу. За попередніми даними, бюджет склав близько 221 мільйона доларів, що становить приблизно 27 мільйонів на один епізод. Загальні інвестиції Netflix у франшизу "Відьмак", враховуючи спін-офи, наближаються до мільярда доларів.

Відьмак 4 вийшов на Netflix

Окремим релізом на платформі з'явився фільм "Щури: Історія зі світу Відьмака" — спеціальний проєкт про банду молодих розбійників, з якими Цірі зустрічається наприкінці попереднього сезону. Хронометраж стрічки становить 82 хвилини, вона також озвучена українською мовою.

Netflix ризикує втратити фанів "Відьмака"?

Рейтинги доволі неоднозначні. На Rotten Tomatoes сезон отримав 61% схвальних відгуків від професійних оглядачів, що вказує на змішані враження. Користувачі IMDb виставили середню оцінку 6.0 з 10 на основі понад десяти тисяч голосів – це помітно нижче від попередніх сезонів, які стабільно тримались на рівні 7.5-8.0 балів.

Частина глядачів відзначає високу якість візуального оформлення та цікаві сюжетні арки Цірі й Єннефер. Водночас багато коментарів стосуються саме заміни виконавця головної ролі. Критики вказують, що попри якісну постановку бойових сцен та ефектів, емоційний зв'язок між персонажами відчутно ослаб.

Фанатська спільнота розділилася: одні готові прийняти нового актора та дати йому можливість розкритися в ролі, інші переконані, що проєкт втратив свою атмосферу.

Критика 4 сезону "Відьмика"

Видання Radio Times опублікувало досить критичний матеріал, зазначивши, що Ліам Гемсворт "не зумів відтворити ту глибину персонажа", до якої звикла аудиторія під час роботи Генрі Кавілла. У рецензії йдеться, що серіал "втратив магію", а зміна виконавця стала "останнім цвяхом у труну Відьмака". При цьому візуальна складова залишається на достатньому рівні, проте емоційна наповненість значно послабла.

Протилежну позицію займає портал CBR. Автори видання стверджує, що Гемсворт "зумів змусити замовкнути скептиків" та продемонстрував здатність переконливо втілити образ мисливця на чудовиськ. Рецензенти називають цей сезон "моментом істини" для всієї франшизи. Попри первинний скептицизм фанатів, актор, на їхню думку, "впевнено тримає меч і погляд". Видання закликає дати серіалу шанс пройти через "період адаптації".

Ліам Гемсворт, на думку критиків, "не зумів відтворити ту глибину персонажа" Фото: Netflix

Критики IGN відзначили стабільний рівень усіх восьми епізодів, але вказують на відсутність радикально нових рішень. Сюжетні лінії Цірі та Єннефер називають сильними, хоча загальна динаміка взаємодії героїв дещо втратила енергійність. Щодо виконавця головної ролі пишуть: Гемсворт "не провалився, але й не здивував".

Загалом четвертий сезон "Відьмака" сприймається як перехідний етап: технічно якісний продукт, що викликає суперечливі емоції. Час покаже, чи зможе франшиза відновити попередню популярність з новим обличчям головного героя.

