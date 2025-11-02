Лучшие автомобили 2025 года для украинцев: бюджетные, легкие в ремонте и долговечные

Опытный пилот Сергей Дышкант, один из основоположников украинского дрифт-движения и герой клипа "Виражи" группы Anothers, рассказывает о лучших автомобилях на все случаи жизни.

Выбор нового автомобиля превращается в стратегическую задачу, особенно в украинских реалиях, когда на первое место выходят не роскошь, а надежность, экономичность и доступность в ремонте. Какое авто демонстрирует идеальный баланс в плане вместительности, устойчивости к нагрузкам и легкости в обслуживании?

Фокус обратился к Сергею Дышканту, одному из основателей дрифт-движения в Украине, владельцу собственного автосервиса, а также главному герою клипа "Виражи" рок-группы Anothers, чтобы создать рейтинг лучших автомобилей 2025 года по разным категориям.

Какие лучшие бюджетные авто 2025 года?

— Лучшие авто 2025 — это дизельные машины, потому что они экономные и неплохо едут, подлежат относительно не сложному ремонту и обслуживанию. В отличие от электрокаров, дизельная машина в любое время готова в дальнюю дорогу. Доминирует в дизелях VAG-группа.

Відео дня

Toyota Corolla один из лучших бюджетных автомобилей Фото: Pixels

Считаю лучшими бюджетными авто Hyundai Getz и Toyota Corolla. Они очень простые, неприхотливые, экономные и очень надежные.

Какие автомобили самые лучшие в ремонте?

— Это, пожалуй, та самая Toyota и также Škoda. Это простые и понятные машины, на которые запчасти стоят относительно недорого, они всегда в наличии и не часто выходят из строя.

Какие авто стоит покупать для семьи?

— Таких вариантов много у Volkswagen, если немножко статуснее нужно, то Audi. У всех производителей очень много вариантов таких моделей на любой вкус — с бензиновыми или дизельными двигателями. Если нравятся гибриды, то можно найти варианты у Toyota или Hyundai.

Volkswagen подходит для всей семьи Фото: Pixels

Какие авто стоит выбрать молодому парню?

— Для молодых людей самый популярный бренд — это, конечно же, BMW. На сегодня благодаря перенасыщенности рынка американскими, корейскими и европейскими автомобилями, цены на них достаточно небольшие, и молодой амбициозный парень сможет найти себе вариант на любой кошелек. Если, конечно, его не пугают расходы на недешевое обслуживание — это отличный выбор.

BMW — отличный автомобиль для молодого парня Фото: Pixels

Какие машины лучше всего подходят для дрифта?

— BMW рекомендую и для дрифта. Машину этой марки задействовали в клипе на песню "Виражи" группы Anothers, где я дрифтовал. Очень рекомендую посмотреть на YouTube — это реально получилось интересно и драйвово. Команда смогла совместить музыку и автоспорт.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На украинский рынок возвращается недорогой рамный внедорожник из Кореи.

BYD выпустил мощный электрифицированный кроссовер для семьи с запасом хода 1300 км.

В Киеве сфотографировали электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Представительский кроссовер стартует до сотни за 4,4 с и имеет запас хода 600 км.