Найкращі автомобілі 2025 року для українців: бюджетні, легкі у ремонті та довговічні

Досвідчений пілот Сергій Дишкант, один з основоположників українського дрифт-руху та герой кліпу "Віражі" гурту Anothers, розповідає про найкращі автомобілі на всі випадки життя.

Вибір нового автомобіля перетворюється на стратегічне завдання, особливо в українських реаліях, коли на перше місце виходять не розкіш, а надійність, економічність та доступність у ремонті. Яке авто демонструє ідеальний баланс в плані місткості, стійкості до навантажень та легкості в обслуговуванні?

Фокус звернувся до Сергія Дишканта, одного із засновників дрифт-руху в Україні, власника власного автосервісу, а також головного героя кліпу "Віражі" рок-гурту Anothers, аби створити рейтинг найкращих автомобілів 2025 року за різними категоріями.

Які найкращі бюджетні авто 2025 року?

— Найкращі авто 2025 — це дизельні автівки, бо вони економні та непогано їдуть, підлягають відносно не складному ремонту та обслуговуванню. На відміну від електрокарів, дизельна автівка в будь-який час готова в далеку дорогу. Домінує у дизелях VAG-група.

Toyota Corolla один з найкращих бюджетних автомобілів Фото: Pixels

Вважаю найкращими бюджетними авто Hyundai Getz і Toyota Corolla. Вони дуже прості, невибагливі, економні й дуже надійні.

Які автомобілі найкращі в ремонті?

— Це, мабуть, та сама Toyota і також Škoda. Це прості та зрозумілі автівки, на які запчастини коштують відносно недорого, вони завжди в наявності й не часто виходять з ладу.

Які авто варто купувати для сім’ї?

— Таких варіантів багато у Volkswagen, якщо трошки статусніше потрібно, то Audi. У всіх виробників дуже багато варіантів таких моделей на будь-який смак — з бензиновими чи дизельними двигунами. Якщо подобаються гібриди, то можна знайти варіанти у Toyota чи Hyundai.

Volkswagen підходить для всієї родини Фото: Pixels

Які авто варто обрати молодому хлопцю?

— Для молодиків найпопулярніший бренд — це, звісно ж, BMW. На сьогодні завдяки перенасиченості ринку американськими, корейськими та європейськими автівками, ціни на них достатньо невеликі, і молодий амбітний хлопець зможе знайти собі варіант на будь-який гаманець. Якщо, звісно, його не лякають витрати на недешеве обслуговування — це чудовий вибір.

BMW — чудовий автомобіль для молодого хлопця Фото: Pixels

Які машини найкраще підходять для дрифту?

— BMW рекомендую і для дрифту. Машину цієї марки залучили у кліпі на пісню "Віражі" гурту Anothers, де я дрифтував. Дуже рекомендую подивитись на YouTube — це реально вийшло цікаво та драйвово. Команда змогла поєднати музику та автоспорт.

