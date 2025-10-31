Дважды номинант на премию "Оскар" хочет пожертвовать свою почку незнакомцу

42-летний американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", признался, что уже в декабре собирается пожертвовать одну из своих почек совершенно незнакомому человеку.

Номинант на "Оскар" заявил, что принял это решение абсолютно сознательно и самоотверженно. Об этом пишет Metro.

Джесси Айзенберг готов отдать почку незнакомцу

Джесси подчеркнул, что он "очень рад" пожертвовать свою почку незнакомцу. Более того, он даже не может точно сказать, почему это делает.

"Я действительно пожертвую свою почку за шесть недель. Правда. Я не знаю почему", — сказал Айзенберг.

Актер, который давно занимается донорством крови, объяснил, что его вдохновила идея альтруистического донорства (когда человек жертвует свой орган неизвестному реципиенту, которого он никогда не встречал). Айзенберг пошутил, что его "укусил" вирус донорства крови.

Відео дня

Джесси Айзенберг получил гражданство Польши в марте Фото: Kancelaria Prezydenta/X

Актер подчеркнул, что процедура практически безопасна и одновременно чрезвычайно нужна, ведь в США сейчас более 90 тысяч человек ожидают трансплантации почки. Звезда фильма "Социальная сеть" также рассказал, что впервые задумался о донорстве еще десять лет назад, однако лишь недавно решился на это. После совета медиков он обратился в клинику в Нью-Йорке, где прошел обследование.

"На следующий день после разговора я уже был в больнице, сдал анализы — и теперь операция запланирована на середину декабря", — сказал Джесси.

Более того, такая система позволяет защитить и родных актера: если когда-то членам его семьи понадобится трансплантация, они будут иметь приоритет в очереди.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джесси Айзенберг получил польское гражданство в марте 2025 года.

Любимец фанатов из "Гарри Поттера" Станислав Яневский оставил актерскую карьеру и выглядит неузнаваемым.

Кроме того, с 31 октября зрители Netflix могут посмотреть четвертый сезон культового сериала "Ведьмак".