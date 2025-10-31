Двічі номінант на премію "Оскар" хоче пожертвувати свою нирку незнайомцю

42-річний американський актор Джессі Айзенберг, відомий за фільмами "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману", зізнався, що вже в грудні збирається пожертвувати одну зі своїх нирок абсолютно незнайомій людині.

Номінант на "Оскар" заявив, що ухвалив це рішення абсолютно свідомо та самовіддано. Про це пише Metro.

Джессі Айзенберг готовий віддати нирку незнайомцю

Джессі наголосив, що він "дуже радий" пожертвувати свою нирку незнайомцю. Ба більше, він навіть не може точно сказати, чому це робить.

"Я справді пожертвую свою нирку за шість тижнів. Справді. Я не знаю чому", — сказав Айзенберг.

Актор, який давно займається донорством крові, пояснив, що його надихнула ідея альтруїстичного донорства (коли людина жертвує свій орган невідомому реципієнту, якого вона ніколи не зустрічала). Айзенберг пожартував, що його "вкусив" вірус донорства крові.

Джессі Айзенберг отримав громадянство Польщі в березні Фото: Kancelaria Prezydenta/X

Актор підкреслив, що процедура практично безпечна і водночас надзвичайно потрібна, адже у США наразі понад 90 тисяч людей очікують трансплантації нирки. Зірка фільму "Соціальна мережа" також розповів, що вперше замислився про донорство ще десять років тому, проте лише нещодавно наважився на це. Після поради медиків він звернувся до клініки в Нью-Йорку, де пройшов обстеження.

"Наступного дня після розмови я вже був у лікарні, здав аналізи — і тепер операцію заплановано на середину грудня", — сказав Джессі.

Ба більше, така система дозволяє захистити і рідних актора: якщо колись членам його родини знадобиться трансплантація, вони матимуть пріоритет у черзі.

