Женщина утверждает, что ей 52 года, но никто не может в это поверить (фото)

Жительница Сиднея, Энди Лью, которой исполнилось 52 года, постоянно удивляет людей своим невероятно молодым видом. Женщина, которая выглядит на несколько десятилетий моложе, утверждает, что ее секрет не в дорогих инъекциях или пластической хирургии.

Ключом к вечной красоте 52-летняя Энди Лью из Австралии называет здоровый образ жизни, физическую активность и отказ от вредных привычек. Женщина регулярно вынуждена доказывать свой возраст. Говорит, что люди шокированы, когда узнают, что она уже давно разменяла пятый десяток, пишет The Sun.

Модель объясняет, что ее молодость является результатом не косметологических процедур, а сознательного и здорового образа жизни. Прежде всего австралийка отмечает важность физической активности для замедления процессов старения.

Жительница Сиднея Энди Лью Фото: Instagram/Andi.lew

"Люди, которые лучше всего стареют, это те, кто постоянно двигается и поддерживает свой мозг активным", — объясняет Энди, добавляя, что движение — это не просто упражнение для тела.

Занятия спортом и еда

Лью — активная поклонница силовых тренировок. Она занимается спортом около пяти раз в неделю, и называет это главным секретом сохранения молодости. "Самый большой хак для долголетия — это сохранение мышц", — подчеркивает она.

Кроме регулярных тренировок, женщина придерживается строгого, но простого режима питания: избегает кофе, начиная день с прогулки.

На завтрак Энди всегда ест йогурт с фруктами и орехами. Ее обед состоит из большого количества овощей и качественных белков. Женщина не считает калории, а сосредотачивается исключительно на качестве продуктов, потребляя, в частности, гранаты.

На завтрак Энди всегда ест йогурт с фруктами и орехами Фото: Instagram/Andi.lew

Модель почти не употребляет алкоголь и максимально исключила из своего рациона обработанные продукты.

"Обработанные продукты лишены микроэлементов, которые нам нужны. В них есть химикаты и добавки, которые вызывают зависимость, но не насыщают вас, поэтому вы все равно чувствуете голод", — отмечает Энди.

Природная косметика и уход

Кроме питания и спорта, Лью сознательно выбирает натуральные средства для ухода, не пользуется духами, сухими шампунями, популярными средствами для ухода за кожей или волосами, а также избегает антиперспирантов.

Энди также отказывается от зубной пасты с фтором и использует только натуральный солнцезащитный крем.

