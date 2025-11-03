Жінка стверджує, що їй 52 роки, але ніхто не може в це повірити (фото)

Мешканка Сіднея, Енді Лью, якій виповнилося 52 роки, постійно дивує людей своїм неймовірно молодим виглядом. Жінка, котра виглядає на кілька десятиліть молодшою, стверджує, що її секрет не у дорогих ін'єкціях чи пластичній хірургії.

Ключем до вічної краси 52-річна Енді Лью з Австралії називає здоровий спосіб життя, фізичну активність та відмову від шкідливих звичок. Жінка регулярно змушена доводити свій вік. Каже, що люди шоковані, коли дізнаються, що вона вже давно розміняла п'ятий десяток, пише The Sun.

Модель пояснює, що її молодість є результатом не косметологічних процедур, а свідомого та здорового способу життя. Насамперед австралійка наголошує на важливості фізичної активності для уповільнення процесів старіння.

Мешканка Сіднея Енді Лью Фото: Instagram/Andi.lew

"Люди, які найкраще старіють, це ті, хто постійно рухається і підтримує свій мозок активним", — пояснює Енді, додаючи, що рух — це не просто вправа для тіла.

Заняття спортом та їжа

Лью — активна прихильниця силових тренувань. Вона займається спортом близько п'яти разів на тиждень, й називає це головним секретом збереження молодості. "Найбільший хак для довголіття — це збереження м'язів", — підкреслює вона.

Окрім регулярних тренувань, жінка дотримується строгого, але простого режиму харчування: уникає кави, починаючи день з прогулянки.

На сніданок Енді завжди їсть йогурт з фруктами та горіхами. Її обід складається з великої кількості овочів та якісних білків. Жінка не рахує калорії, а зосереджується виключно на якості продуктів, споживаючи, зокрема, гранати.

На сніданок Енді завжди їсть йогурт з фруктами та горіхами Фото: Instagram/Andi.lew

Модель майже не вживає алкоголь і максимально виключила зі свого раціону оброблені продукти.

"Оброблені продукти позбавлені мікроелементів, які нам потрібні. У них є хімікати та добавки, які викликають залежність, але не насичують вас, тому ви все одно відчуваєте голод", — зазначає Енді.

Природна косметика та догляд

Крім харчування та спорту, Лью свідомо обирає натуральні засоби для догляду, не користується парфумами, сухими шампунями, популярними засобами для догляду за шкірою чи волоссям, а також уникає антиперспірантів.

Енді також відмовляється від зубної пасти з фтором і використовує лише натуральний сонцезахисний крем.

