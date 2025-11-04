Ирина Билык показала, как выглядит ее 10-летний сын, и поделилась лайфхаком по воспитанию (фото)
Украинская певица Ирина Билык показала, как подрос ее 10-летний сын Табриз. Мальчик, судя по всему, часто пользуется гаджетами, поэтому звездная мама отвела его в особое место.
Артистка показала редкие кадры наследника в Instagram. Мальчик наслаждался временем в комнате с визуальными эффектами.
"Как помочь ребенку отказаться от гаджетов и игр — спокойно и без слез?" — написала Билык.
Табриз с восторгом смотрел на стены, похожие на водопад, а потом вернулся к маме с распростертыми объятиями.
В комментариях люди засыпали мальчика комплиментами и также обратили внимание на проблему гаджетов среди детей:
- "Какой же он милый мальчик".
- "К сожалению, сейчас все дети очень гаджетозависимы. Побольше кружков, тренировки".
- "Какое солнышко".
Сыновья Ирины Билык
Слава Демин летом 2024 года уверял, что артистка с двумя сыновьями живет в одном из испанских городов. Старший Глеб активно занимается музыкой в стиле рок, играет на барабанах и гитаре, а младший Табриз учится в школе.
Отец первенца Ирины Билык — манекенщик Андрей Оверчук, с которым она находилась в отношениях с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.
А отцом Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.
