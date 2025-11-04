Підтримайте нас RU
Ірина Білик показала, як виглядає її 10-річний син, та поділилася лайфхаком з виховання (фото)

Ірина Білик показала меншого сина табріза
Ірина Білик | Фото: Instagram

Українська співачка Ірина Білик показала, як підріс її 10-річний син Табріз. Хлопчик, судячи з усього, часто користується гаджетами, тому зіркова мама відвела його в особливе місце.

Артистка показала рідкісні кадри спадкоємця в Instagram. Хлопчик насолоджувався часом у кімнаті з візуальними ефектами.

"Як допомогти дитині відмовитись від гаджетів та ігор — спокійно й без сліз?" — написала Білик.

Табріз із захватом дивився на стіни, схожі на водоспад, а згодом повернувся до мами з розпростертими обіймами.

Син Ірини Білик
Син Ірини Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna

У коментарях люди засипали хлопчика компліментами та також звернули увагу на проблему гаджетів серед дітей:

  • "Який же він милий хлопчик".
  • "На жаль, зараз усі діти дуже гаджетозалежні. Побільше гуртків, тренування".
  • "Яке сонечко".
Син Ірини Білик
Син Ірини Білик Табріз
Фото: instagram/bilyk_iryna

Сини Ірини Білик

Слава Дьомін влітку 2024 року запевняв, що артистка з двома синами живе в одному з іспанських міст. Старший Гліб активно займається музикою у стилі рок, грає на барабанах та гітарі, а менший Табріз навчається в школі.

Батько первістка Ірини Білик — манекенник Андрій Оверчук, з яким вона перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батьком Табріза став фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Ірина Білик із синами
Ірина Білик із синами
Фото: скріншот

