Можно сдавать в аренду: украинка возродила дом бабушки в селе — что внутри (фото)

Украинские супруги возродили старый дом в селе, превратив его в уютный семейный уголок. Результат превзошел все ожидания.

Супруги решились собственноручно реставрировать дом в селе. Вместо того чтобы разрушить постройку, а на ее месте возвести современный дом, они решили рискнуть. Сохранили аутентичную мебель, народный декор и даже глиняную печь. Фокус пишет об их истории.

Ремонт длился два года, все работы хозяева выполняли самостоятельно. Стены побелили, деревянные балки покрасили в традиционный синий цвет, а старинные рушники, вышитые бабушкиными руками, теперь снова украшают аутентичный интерьер.

Деревенская хижина

В их доме царит настоящая украинская атмосфера: на столе — домашний борщ, черный хлеб и чеснок. Супруги говорят, что хотели создать место, где сочетаются память, традиции и покой.

"На дворе прохлада, а в доме пахнет борщом и спокойствием — осень в ее лучшем виде", — отметила автор в описании к одному из видео.

Возрождение старого дома

В своем блоге супруги регулярно делятся всеми этапами трансформации помещения. Им пришлось укреплять стены и замазывать трещины, восстанавливать глиняную печь, красить ставни, двери и пол, стирать и гладить покрывала, полотенца и чистить коврики. Но результат просто невероятный!

Семья сохранила вещи своих предков Фото: TikTok

Зрители под видео оставляют свои восторженные отзывы. Некоторые даже предложили сдавать дом в аренду людям, которые хотят отдохнуть от городской суеты, хотя бы на несколько дней вернувшись в детство.

"Вы сдаете для отдыхающих?" — поинтересовалась одна из пользовательниц сети. "Пока нет, еще продолжаются работы", — ответила хозяйка.

Что пишут люди?

"Я из Николаевской области, когда началась война, мы были внутренне перемещенными... Жили в такой хате в Винницкой области";

"Супер, очень уютно";

В доме очень уютно Фото: TikTok

"Красота наших украинских сел";

"Умиротворение для души".

Это видео за короткое время собрало десятки тысяч просмотров, много реакций: комментариев, лайков и репостов.

