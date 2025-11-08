Можна здавати в оренду: українка відродила хату бабусі в селі — що всередині (фото)

Українське подружжя відродило стару бабусину хату, перетворивши її на куточок сімейного затишку. Результат перевершив усі очікування.

Подружжя наважилось власноруч реставрувати хату-мазанку. Замість того щоб зруйнувати оселю, а на її місці побудувати сучасний будинок, вони вирішили ризикнути. Зберегли автентичні меблі, народний декор і навіть глиняну піч. Фокус пише про їхню історію.

Ремонт тривав два роки, усі роботи господарі виконували самостійно. Стіни побілили, дерев’яні балки пофарбували у традиційний синій колір, а старовинні рушники, вишиті бабусиними руками, тепер знову прикрашають автентичний інтер’єр.

Сільська хатина

У їхній хаті панує справжня українська атмосфера: на столі — домашній борщ, чорний хліб і часник. Подружжя каже, що мали на меті створити місце, де поєднуються пам’ять, традиція та спокій.

"На дворі прохолода, а в хаті пахне борщем і спокоєм — осінь у її найкращому вигляді", — зазначила в описі до одного з відео авторка.

Відродження старої хати

У своєму блозі подружжя регулярно ділиться всіма етапами трансформації помешкання. Їм довелось укріплювати стіни та замазувати тріщини, відновлювати глиняну піч, фарбувати віконниці, двері та підлогу, прати й прасувати покривала, рушники та чистити килимки. Втім, результат неймовірний!

Родина зберегла речі своїх предків Фото: TikTok

Глядачі під відео залишають свої захопливі відгуки. Дехто навіть запропонував здавати будинок в оренду людям, які хочуть відпочити від міської метушні, хоча б на кілька днів повернувшись у дитинство.

"Ви здаєте для відпочивальників?" — поцікавилась одна з користувачок мережі. "Поки що ні, ще тривають роботи", — відповіла хазяйка.

Що пишуть люди?

"Я з Миколаївської області, коли почалася війна, ми були внутрішньо переміщеннями… Жили в такій хатині на Вінниччині";

"Супер, дуже затишно";

У будинку дуже затишно Фото: TikTok

"Краса наших українських сіл";

"Умиротворення для душі".

Це відео за короткий час зібрало десятки тисяч переглядів, багато реакцій: коментарів, вподобайок та репостів.

