Отец однажды зашел на секонд-хенд и стал миллионером: что он придумал (фото)

Рик Сенко в 2008 году был в затруднительном положении — уволенный отец-одиночка с 5-летним сыном на руках. Он искал способ, как заработать: купил старый телефон за $35, а перепродал его за $75. Этот первый успех мужчина назвал "взломом матрицы", который определил его судьбу.

Сегодня бизнес-империя Рика Сенко по оптовой перепродаже подержанной одежды приносит миллионы долларов дохода и доказывает, что большой бизнес можно начать с минимальных вложений. Его историю рассказывает издание Make It.

Первый успех

Судьбоносный момент произошел, когда у Сэнка сломался собственный телефон. Ища подержанный на eBay, он заметил ту же модель на Craigslist значительно дешевле. Это стало "моментом озарения".

Рик понял: нужно просто начать. Он бросился изучать бренды, тренды продаж и неэффективность рынка, работая иногда по 20 часов в сутки. Налаживал связи, ежедневно посещал блошиные рынки и секонд-хенды, постоянно выставляя новые лоты.

Оптовая торговля

Сначала мужчина сосредотачивался на электронике, но впоследствии перешел на подержанную одежду. Он объясняет это логистическим преимуществом: "Футболка не сломается во время пересылки".

Кроме того, в отличие от электроники, где все знают о потенциальной ценности товара, дорогая одежда известных брендов часто просто "выбрасывается в кучу на полу", что создает возможность для значительной прибыли.

Мужчина перепродает подержанные вещи Фото: CNBC Make It

Его усилия окупились: в 2010 году доход превысил $100 тысяч. В течение многих лет он нанимал работников, чтобы обрабатывать по 250 продаж в день. В 2017 году продажи достигли $500 000, а в 2023 году — уже более $2,5 миллиона.

Теперь компания Рика зарабатывает, продавая большие партии одежды с меньшей маржой. По итогам 2024 года, доход предпринимателя составил более $6,5 миллиона.

"Я не брал выходного почти 20 лет", — признается Сенко, подчеркивая, что его успех — это результат огромного самопожертвования и преданности.

Его движущей силой было желание обеспечить сына и выполнить обещание, данное жене: работать до выпуска сына из школы, а затем "взять 50-летний отпуск".

