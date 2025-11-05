Батько одного разу зайшов на секонд-хенд і став мільйонером: що він придумав

Рік Сенко у 2008 році був у скрутному становищі — звільнений батько-одинак з 5-річним сином на руках. Він шукав спосіб, як заробити: купив старий телефон за $35, а перепродав його за $75. Цей перший успіх чоловік назвав "зламом матриці", який визначив його долю.

Сьогодні бізнес-імперія Ріка Сенко з гуртового перепродажу вживаного одягу приносить мільйони доларів доходу і доводить, що великий бізнес можна розпочати з мінімальних вкладень. Його історію розповідає видання Make It.

Перший успіх

Доленосний момент стався, коли в Сенка зламався власний телефон. Шукаючи вживаний на eBay, він помітив ту саму модель на Craigslist значно дешевше. Це стало "моментом осяяння".

Рік зрозумів: потрібно просто почати. Він кинувся вивчати бренди, тренди продажів та неефективність ринку, працюючи іноді по 20 годин на добу. Налагоджував зв'язки, щодня відвідував блошині ринки та секонд-хенди, постійно виставляючи нові лоти.

Відео дня

Гуртова торгівля

Спершу чоловік зосереджувався на електроніці, але згодом перейшов на вживаний одяг. Він пояснює це логістичною перевагою: "Футболка не зламається під час пересилання".

Крім того, на відміну від електроніки, де всі знають про потенційну цінність товару, дорогий одяг відомих брендів часто просто "викидається в купу на підлозі", що створює можливість для значного прибутку.

Чоловік перепродає вживані речі Фото: CNBC Make It

Його зусилля окупилися: у 2010 році дохід перевищив $100 тисяч. Протягом багатьох років він наймав працівників, щоб обробляти по 250 продажів на день. У 2017 році продажі сягнули $500 000, а у 2023 році — вже понад $2,5 мільйона.

Тепер компанія Ріка заробляє, продаючи великі партії одягу з меншою маржею. За підсумками 2024 року, дохід підприємця склав понад $6,5 мільйона.

"Я не брав вихідного майже 20 років", — зізнається Сенко, наголошуючи, що його успіх — це результат величезної самопожертви та відданості.

Його рушійною силою було бажання забезпечити сина та виконати обіцянку, дану дружині: працювати до випуску сина зі школи, а потім "взяти 50-річну відпустку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчина розкрила спосіб, як вийти на пенсію в 40 років. Вона економить гроші, щоб накопичити достатньо коштів для інвестицій у фондовий ринок і майбутньої фінансової незалежності.

Жінка оселилася в гаражі, щоб заощадити гроші на оренді будинку.

Ми також розповідали, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди.