31-летнюю блогершу нашли мертвой в отеле: полиция подозревает убийство (фото)

22 октября 31-летнюю автора контента Ирис Хсие нашли мертвой в ванной отеля в Куала-Лумпуре, Малайзия. Сейчас продолжается расследование дела.

Тайваньская блогерша Хсие Ю-хсин, более известная как Ирис Хсие, которая имеет 546 000 подписчиков в Instagram, была найдена мертвой около 13:40 по местному времени 22 октября, сообщает малазийская газета The Star.

Предполагаемое убийство

Отель расположен на улице Джалан Конлей в Куала-Лумпуре. Первоначально расследование было классифицировано как внезапная смерть, но теперь оно квалифицируется как убийство.

Последним человеком, которого видели с Хсие, был 42-летний малазийский рэпер Namewee, настоящее имя которого Ви Менг Чи. СМИ пишут, что на момент инцидента он был в одной комнате с жертвой.

Первый подозреваемый

Ранее сообщалось, что музыканту было выдвинуто обвинение в незаконном употреблении и хранении наркотиков.

Местный офицер Датук Фадил Марсус сказал о Namewee: "Его позже арестовали за якобы хранение и употребление наркотиков, но освободили после того, как 24 октября в суде Джалан Дута он не признал себя виновным в обвинениях, связанных с наркотиками". Namewee, известный своими песнями и музыкальными видео на запрещенные темы в Малайзии, был арестован 22 октября после того, как офицеры, как сообщает BBC, нашли таблетки, которые, как считается, являются экстази.

Офицер Фадил заявил, что тест рэпера на запрещенные вещества оказался положительным, и он был взят под стражу на два дня до освобождения.

Однако, мужчина с того времени публично отрицал употребление наркотиков.

Он написал, что испытывает "глубокое" сожаление по поводу смерти Хсие и утверждал, что скорая "опоздала почти на час", добавив, что "правда выйдет наружу", когда будет опубликован полицейский отчет, что "должно занять еще два-три месяца".

Офицер Фадил отметил, что полиция записала заявления персонала отеля и охраны, а также просматривает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь отследить передвижения Хсие перед ее смертью.

"Расследование продолжается со всех сторон, включая лиц, которые в последнее время были с жертвой. Мы пересмотрим все передвижения как жертвы, так и подозреваемого, чтобы определить, является ли он подозреваемым", — сказал Фадил о деле.

Команда получила показания от персонала отеля, охранников и транспортных операторов, включая персонал аэропорта.

