31-річну блогерку знайшли мертвою в готелі: поліція підозрює вбивство (фото)

22 жовтня 31-річну авторку контенту Іріс Хсіє знайшли мертвою у ванні готелю в Куала-Лумпурі, Малайзія. Наразі триває розслідування справи.

Тайванська блогерка Хсіе Ю-хсін, більш відома як Іріс Хсіє, яка має 546 000 підписників в Instagram, була знайдена мертвою близько 13:40 за місцевим часом 22 жовтня, повідомляє малайзійська газета The Star.

Ймовірне вбивство

Готель розташований на вулиці Джалан Конлей у Куала-Лумпурі. Спочатку розслідування було класифіковано як раптова смерть, але тепер воно кваліфікується як вбивство.

Останньою людиною, яку бачили з Хсіє, був 42-річний малайзійський репер Namewee, справжнє ім'я якого Ві Менг Чі. ЗМІ пишуть, що на момент інциденту він був в одній кімнаті з жертвою.

Іріс Хсіє знайшли мертвою в готелі Фото: Instagram

Перший підозрюваний

Раніше повідомлялося, що музиканту було висунуто звинувачення у незаконному вживанні та зберіганні наркотиків.

Відео дня

Місцевий офіцер Датук Фаділ Марсус сказав про Namewee: "Його пізніше заарештували за нібито зберігання та вживання наркотиків, але звільнили після того, як 24 жовтня в суді Джалан Дута він не визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних з наркотиками". Namewee, відомий своїми піснями та музичними відео на заборонені теми в Малайзії, був заарештований 22 жовтня після того, як офіцери, як повідомляє BBC, знайшли таблетки, які, як вважається, є екстазі.

Офіцер Фаділ заявив, що тест репера на заборонені речовини виявився позитивним, і його було взято під варту на два дні до звільнення.

Однак, чоловік з того часу публічно заперечив вживання наркотиків.

Іріс Хсіє Фото: Instagram

Він написав, що відчуває "глибокий" жаль з приводу смерті Хсіє та стверджував, що швидка "запізнилася майже на годину", додавши, що "правда вийде назовні", коли буде опубліковано поліцейський звіт, що "має зайняти ще два-три місяці".

Офіцер Фаділ зазначив, що поліція записала заяви персоналу готелю та охорони, а також переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись відстежити пересування Хсіє перед її смертю.

"Розслідування триває з усіх боків, включаючи осіб, які останнім часом були з жертвою. Ми переглянемо всі пересування як жертви, так і підозрюваного, щоб визначити, чи є він підозрюваним", — сказав Фаділ про справу.

Команда отримала свідчення від персоналу готелю, охоронців та транспортних операторів, включаючи персонал аеропорту.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український блогер Олег Баришевський, який виїхав з країни за кордон у 2024 році, влаштував на Гелловін фотосесію, на яку вирішив з'явитися у формі військовослужбовця ЗСУ, чим нарвався на хейт.

Блогерка Єва Коршик потрапила в скандал, ставши амбасадоркою бренду BAZHANE. На фоні цього в мережі пригадали її позицію щодо війни у 2014 році.

Крім того, блогерка Катерина Репяхова поділилася з прихильниками історією зустрічі зі співаком Віктором Павліком, з яким у неї різниця у віці близько 30 років.