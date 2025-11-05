Джин Грей из "Людей Икс" пакует чемоданы в РФ: россияне в истерике (фото)

Голливудская звезда Фамке Янссен, та самая Джин Грей из оригинальной кинотрилогии "Люди Икс", едет в Москву на "Comic Con Игромир 2025". Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, звезда нулевых будет развлекать россиян и раздавать автографы.

Нидерландская актриса и модель Фамке Янссен уже пакует чемоданы в Москву. Она задействована в событиях во все три дня фестиваля "Comic Con Игромир" (12, 13 и 14 декабря), в том числе будет раздавать автографы и фотографироваться с фанатами. В тематических Telegram-группах россияне впали в истерику от восторга.

"Упал со стула";

"Мы в шоке";

"Голливудская актриса? В Россию? Что же случилось с ее карьерой";

Комментарии россиян в тематических пабликах Фото: Telegram

"Да она уже старенькая просто, женщине 61 год, думаю, особо не беспокоит ее мнение общества уже, делает что хочет, плюс деньги заработает, но все равно это очень круто, она классная, так что все в выигрыше".

Кстати, помимо культовой роли Феникса в фильмах с Патриком Стюартом, Иэном Маккелленом, Хью Джекманом и Хэлли Берри, Фамке снималась у Вуди Аллена, а также сыграла Ксению Онатоп в "бондиане". Одна из последних ее работ — главная роль в сериале от Netflix "Амстердамская империя", первая серия которого вышла 30 октября.

Фамке Янссен не единственная иностранная звезда, приглашенная на это событие. Ранее организаторы объявили первого участника, которым стал хорватский художник Marvel Comics — Эсад Рибич, который также собрался в Москву.

Сейчас украинские правительственные структуры, в частности Министерство культуры и стратегической коммуникации Украины никак не отреагировали на эту новость.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

73-летний американский актер Стивен Сигал засветился на военном параде в Москве 9 мая.

Звезда американских боевиков Марк Дакаскос приехал на "неделю кино" в Россию и признался в "любви" к Москве.

Также издание Politico сообщило, что от США на российский аналог Евровидения приедет Брэндон Говард, которого связывают с Майклом Джексоном. Однако так не произошло.