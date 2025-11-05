Джин Грей з "Людей Ікс" пакує валізи до РФ: росіяни в істериці (фото)

Голлівудська зірка Фамке Янссен, та сама Джин Грей з оригінальної кінотрилогії "Люди Ікс", їде до Москви на "Comic Con Игромир 2025". Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зірка нульових буде розважати росіян та роздавати автографи.

Нідерландська актриса і модель Фамке Янссен уже пакує валізи до Москви. Вона залучена в події у всі три дні фестивалю "Comic Con Игромир" (12, 13 і 14 грудня), зокрема роздаватиме автографи й буде фотографуватися з фанатами. У тематичних Telegram-групах росіяни впали в істерику від захвату.

"Впав зі стільця";

"Ми в шоці";

"Голлівудська актриса? В Росію? Що ж сталося з її кар'єрою";

Коментарі росіян в тематичних пабліках Фото: Telegram

"Так вона вже старенька просто, жінці 61 рік, думаю, особливо не турбує її думка суспільства вже, робить що хоче, плюс гроші заробить, але все одно це дуже круто, вона класна, так що всі в виграші".

До речі, крім культової ролі Фенікса у фільмах з Патріком Стюартом, Іеном Маккелленом, Х'ю Джекманом і Хеллі Беррі, Фамке знімалася у Вуді Аллена, а також зіграла Ксенію Онатоп у "бондіані". Одна з останніх її робіт — головна роль у серіалі від Netflix "Амстердамська імперія", перша серія якого вийшла 30 жовтня.

Фамке Янссен не єдина іноземна зірка, запрошена на цю подію. Раніше організатори оголосили першого учасника, яким став хорватський художник Marvel Comics — Есад Рібіч, який також зібрався до Москви.

Наразі українські урядові структури, зокрема Міністерство культури та стратегічної комунікації України жодним чином не відреагували на цю новину.

