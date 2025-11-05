Ненароком рассекретила: звезда из фильма "Один дома" Киран Калкин, вероятно, в третий раз стал отцом

Звезда сериала "Наследники" Киран Калкин снова привлек внимание поклонников — на этот раз не благодаря роли, а из-за личного события. В окружении актера предполагают, что он с женой недавно стали родителями в третий раз.

Похоже, в семье голливудского актера Кирана Калкина пополнение. Об этом случайно рассказала его коллега по сериалу "Наследники" Сара Снук.

В интервью для Access Hollywood австралийская актриса поделилась, что уже успела поздравить Кирана и его жену, модель и художницу Джезз Чартон, с рождением третьего ребенка. Более того, Снук даже намекнула на пол малыша — по ее словам, у пары, вероятно, появился сын.

"Я уже видела их малыша. Он чрезвычайно милый, и они оба выглядят невероятно счастливыми", — отметила Сара.

Хотя супруги официально не подтверждали рождение ребенка, поклонники убеждены, что это правда. Ранее Джезз делилась в соцсетях, что находится на последних неделях беременности.

Відео дня

"Увидела Киану Ривза на Бродвее — и теперь я на девятом месяце. Это очень про меня. Мы с малышом договорились, что он позволит мне сходить на спектакль до родов. Не знаю, что он попросит взамен, но я точно держу слово", — писала она в Instagram.

Для Кирана Калкина и Джезз Чартон это уже третий ребенок. Пара вместе более десяти лет и известна тем, что старается держать свою личную жизнь подальше от публичности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, какой была жизнь звезды "Унесенных ветром" Вивьен Ли.