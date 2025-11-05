Ненароком розсекретила: зірка з фільму "Сам удома" Кіран Калкін, ймовірно, втретє став батьком

Зірка серіалу "Спадкоємці" Кіран Калкін знову привернув увагу шанувальників — цього разу не завдяки ролі, а через особисту подію. В оточенні актора припускають, що він із дружиною нещодавно стали батьками втретє.

Схоже, у родині голлівудського актора Кірана Калкіна поповнення. Про це випадково розповіла його колега по серіалу "Спадкоємці" Сара Снук.

В інтерв’ю для Access Hollywood австралійська акторка поділилася, що вже встигла привітати Кірана та його дружину, модель і художницю Джезз Чартон, із народженням третьої дитини. Ба більше, Снук навіть натякнула на стать малюка — за її словами, у пари, ймовірно, з’явився син.

"Я вже бачила їхнього малюка. Він надзвичайно милий, і вони обоє виглядають неймовірно щасливими", — зазначила Сара.

Хоч подружжя офіційно не підтверджувало народження дитини, шанувальники переконані, що це правда. Раніше Джезз ділилася у соцмережах, що перебуває на останніх тижнях вагітності.

"Побачила Кіану Рівза на Бродвеї — і тепер я на дев’ятому місяці. Це дуже про мене. Ми з малюком домовилися, що він дозволить мені сходити на виставу до пологів. Не знаю, що він попросить натомість, але я точно тримаю слово", — писала вона в Instagram.

Для Кірана Калкіна та Джезз Чартон це вже третя дитина. Пара разом понад десять років і відома тим, що намагається тримати своє особисте життя подалі від публічності.

