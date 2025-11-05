"Хуже уже не бывает": Ким Кардашьян в пух и прах раскритиковали — что стало причиной

Новый юридический сериал Райана Мерфи "Все честно" (All's Fair), в котором главную роль исполняет Ким Кардашьян, стал объектом резкой критики от тележурналистов и обозревателей. Первые три эпизода шоу уже доступны на Hulu и Disney+, но рецензии оказались катастрофическими: проект называют "ужасным на экзистенциальном уровне", "безвкусицей" и "зоной бедствия".

Сюжет "Все честно" рассказывает о группе женщин-адвокатов из Лос-Анджелеса, которые открывают собственную юридическую фирму, чтобы представлять клиенток в делах о разводе, пишет Variety.

"Смелые, умные и эмоционально сложные, они ведут борьбу за любовь, деньги и власть", — говорится в официальном описании.

Помимо Кардашьян, в 10-серийном проекте снялись Наоми Уоттс, Ниси Нэш-Беттс, Теяна Тейлор, Сара Полсон и Гленн Клоуз.

Но несмотря на звездный каст, критики разнесли шоу вдребезги.

The Times в рецензии под заголовком "All's Fair: это может быть худшая теледрама всех времен" поставил сериалу ноль баллов. Редактор Бен Дауэлл написал:

"Поздравляю, Ким. У тебя большое эго, чтобы сыграть в том, что, вероятно, является худшей драмой в истории. Сериал считает себя феминистическим манифестом, но на самом деле — это безвкусный памятник жадности и тщеславию, которые он якобы высмеивает. Выглядит так, будто сценарий писал ребенок, который еще не научился писать слово 'бум' на стене".

The Guardian также поставил ноль, назвав сериал "феноменально плохим". Критик Люси Манган призналась:

"Я думала, что телевидение уже не может быть настолько плохим. Но ошибалась. Это — катастрофа, которая завораживает своей беспросветной ужасностью".

The Telegraph подчеркнул слабую игру Кардашьян:

"Среди этого мыльного беспорядка и диалогов, воняющих фальшью, ее игра — лишь одно из многочисленных поражений. У нее нет никакой харизмы, а ее сцены способны усыпить даже самого внимательного зрителя".

Дауэлл добавил, что Кардашьян "до актерского мастерства так же далеко, как Чингисхану до пацифизма", а диалоги сериала "топят все шоу уже в первые пять минут".

All's Fair стал вторым сотрудничеством Кардашьян с Мерфи — ранее она появлялась в "Американская история ужаса: Деликатный". Вдобавок, Ким выступает исполнительным продюсером сериала вместе с матерью Крис Дженнер.

Редактор Glamour Эмили Мэддик подытожила:

"После первой серии понимаешь, что Райан Мерфи окончательно "кардашьянизировался". Его кинематографическая вселенная теперь заражена глянцевой, надуманной "богатой" жизнью, которую Кардашьяны пытаются сделать нормой".

