"Гірше вже не буває": Кім Кардаш'ян вщент розкритикували – що стало причиною

Новий юридичний серіал Раяна Мерфі "Все чесно" (All’s Fair), у якому головну роль виконує Кім Кардаш’ян, став об’єктом різкої критики від тележурналістів і оглядачів. Перші три епізоди шоу вже доступні на Hulu та Disney+, але рецензії виявилися катастрофічними: проект називають "жахливим на екзистенційному рівні", "несмаком" і "зоною лиха".

Сюжет "Все чесно" розповідає про групу жінок-адвокаток із Лос-Анджелеса, які відкривають власну юридичну фірму, щоб представляти клієнток у справах про розлучення, пише Variety.

"Сміливі, розумні та емоційно складні, вони ведуть боротьбу за любов, гроші й владу", — йдеться в офіційному описі.

Окрім Кардаш’ян, у 10-серійному проєкті знялися Наомі Воттс, Нісі Неш-Беттс, Теяна Тейлор, Сара Полсон і Гленн Клоуз.

Та попри зірковий каст, критики рознесли шоу вщент.

The Times у рецензії під заголовком "All’s Fair: це може бути найгірша теледрама всіх часів" поставив серіалу нуль балів. Редактор Бен Дауелл написав:

"Вітаю, Кім. Ти маєш неабияке его, щоб зіграти в тому, що, ймовірно, є найгіршою драмою в історії. Серіал вважає себе феміністичним маніфестом, але насправді — це несмаковитий пам’ятник жадібності й марнославству, які він нібито висміює. Виглядає так, ніби сценарій писала дитина, що ще не навчилася писати слово ‘бум’ на стіні".

The Guardian також поставив нуль, назвавши серіал "феноменально поганим". Критикиня Люсі Манган зізналася:

"Я думала, що телебачення вже не може бути настільки поганим. Але помилялася. Це — катастрофа, яка зачаровує своєю безпросвітною жахливістю".

The Telegraph підкреслив слабку гру Кардаш’ян:

"Серед цього мильного безладу й діалогів, що смердять фальшю, її гра — лише одна з численних поразок. Вона не має жодної харизми, а її сцени здатні приспати навіть найбільш уважного глядача".

Дауелл додав, що Кардаш’ян "до акторської майстерності так само далеко, як Чингісхану до пацифізму", а діалоги серіалу "топлять усе шоу вже в перші п’ять хвилин".

All’s Fair став другою співпрацею Кардаш’ян із Мерфі — раніше вона з’являлася у "Американська історія жаху: Делікатний". На додачу, Кім виступає виконавчою продюсеркою серіалу разом із матір’ю Кріс Дженнер.

Редакторка Glamour Емілі Меддік підсумувала:

"Після першої серії розумієш, що Раян Мерфі остаточно "кардаш’янізувався". Його кінематографічний всесвіт тепер заражений глянцевим, надуманим "багатим" життям, яке Кардаш’яни намагаються зробити нормою".

