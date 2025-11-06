Украинка получила титул "Вице Мисс" на конкурсе "Мисс Земля 2025" (фото)

Украинка Мария Желяскова достойно представила свою страну на одном из самых авторитетных международных конкурсов красоты "Мисс Земля 2025". Девушка вошла в топ 8 финалисток и получила почетный титул "Вице Мисс".

Достижение Марии Желясковой — лучшее за всю историю Украины на этом соревновании, которое ежегодно проходит под знаком экологической осведомленности и социальной ответственности. Об этом конкурсантка сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ 8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Я бесконечно счастлива!" — отметила она в посте.

Историческая победа

Модель родом из Одесской области триумфально завершила свое участие в 25-м юбилейном конкурсе Miss Earth, финал которого состоялся в среду, 5 ноября, на Филиппинах.

Участница от Украины с гордостью рассказала о своем пути к этому признанию, который начался с победы на конкурсе "Мисс Одесса", продолжился национальной короной "Мисс Украина-Земля" и теперь завершился третьей, особой и важной международной победой.

Відео дня

Достижения Марии Желясковой

На финальной церемонии Мария поразила публику элегантным образом — она вышла на сцену в длинном корсетном платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке, дополнив его изящными аксессуарами.

В течение трех недель участия в Miss Earth 2025 красавица активно делилась с подписчиками кадрами со своих выступлений и фото-сессий, собирая многочисленные восторженные комментарии от поклонников, которые называли ее "королевой".

Главную корону конкурса в этом году завоевала представительница Чехии, Натали Пушкинова.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У "Мисс Украина Вселенная 2021" Анны Неплях обнаружили новообразование, из-за чего нужно было делать операцию.

25-летняя София Ткачук из Ровно победила на конкурсе "Мисс Вселенная Украина-2025". Девушка владеет несколькими языками и занимается благотворительными делами.

Кроме того, "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко сообщила о первой беременности.