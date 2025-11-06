Українка здобула титул "Віце Міс" на конкурсі "Міс Земля 2025" (фото)

Українка Марія Желяскова гідно представила свою країну на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів краси "Міс Земля 2025". Дівчина увійшла до топ 8 фіналісток та здобула почесний титул "Віце Міс".

Досягнення Марії Желяскової — найкраще за всю історію України на цьому змаганні, яке щороку проходить під знаком екологічної обізнаності та соціальної відповідальності. Про це конкурсантка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до топ 8 та здобула титул "Віце Міс Земля 2025". Я безмежно щаслива!" — зазначила вона у дописі.

Історична перемога

Модель родом з Одещини тріумфально завершила свою участь у 25-му ювілейному конкурсі Miss Earth, фінал якого відбувся у середу, 5 листопада, на Філіппінах.

Учасниця від України з гордістю розповіла про свій шлях до цього визнання, який розпочався з перемоги на конкурсі "Міс Одеса", продовжився національною короною "Міс Україна-Земля" і тепер завершився третьою, особливою та важливою міжнародною перемогою.

Досягнення Марії Желяскової

На фінальній церемонії Марія вразила публіку елегантним образом — вона вийшла на сцену у довгій корсетній сукні з відкритими плечима та високим розрізом на спідниці, доповнивши його витонченими аксесуарами.

Протягом трьох тижнів участі у Miss Earth 2025 красуня активно ділилася з підписниками кадрами зі своїх виступів та фотосесій, збираючи численні захоплені коментарі від прихильників, які називали її "королевою".

Головну корону конкурсу цьогоріч виборола представниця Чехії, Наталі Пушкінова.

