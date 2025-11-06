Флорентийский бриллиант нашли после столетнего исчезновения: Габсбурги рассказали, где он был (фото)

В Канаде нашли легендарный Флорентийский бриллиант весом 137 карат, который считали потерянным более ста лет. Семья Габсбургов сообщила, что драгоценность все это время находилась в банковском хранилище, куда ее перевезли во время Второй мировой войны.

Как сообщает The New York Times, семья Габсбургов впервые подтвердила, что знаменитый Флорентийский бриллиант, пропавший после Первой мировой войны, хранился в одном из банков Канады. Драгоценность долгое время считалась утраченной, украденной или переограненной, однако теперь ее подлинность подтвердили ювелиры императорского двора Австрии.

Флорентийский бриллиант весом 137 карат принадлежал Габсбургам с XVIII века, а до того — флорентийской династии Медичи. В 1918 году, после распада Австро-Венгрии, император Карл I приказал вывезти драгоценности семьи в Швейцарию, опасаясь конфискации и нападений большевиков. После смерти монарха в 1922 году местонахождение бриллианта оставалось тайной.

По словам внука императора, Карла фон Габсбурга-Лотрингена, императрица Зита приказала скрыть сведения о бриллианте по меньшей мере на сто лет после смерти своего мужа. О существовании хранилища знали только двое ее сыновей, которые передали эту информацию своим потомкам.

"Чем меньше людей об этом знает, тем больше безопасность", — пояснил Карл фон Габсбург-Лотринген.

Семья открыла хранилище лишь недавно, пригласив журналистов The New York Times для осмотра драгоценностей. Вместе с бриллиантом в банке хранились и другие ювелирные изделия, в том числе инкрустированный Орден Золотого Руна. Эксперт из ювелирного дома AE Köchert подтвердил подлинность бриллианта, отметив, что его вес, огранка и внешние признаки полностью совпадают с историческими описаниями.

Карл фон Габсбург-Лотринген заявил, что семья планирует передать бриллиант в траст и периодически выставлять его в Канаде. Это, по его словам, станет проявлением благодарности стране, которая предоставила убежище императрице Зити и ее детям после бегства от нацистов в 1940 году.

Ювелирная реликвия долгое время вдохновляла писателей и кинематографистов.

Из-за исчезновения бриллианта появились многочисленные версии — от кражи до переогранки. В 1981 году на аукционе даже появился похожий желтый камень, который ошибочно приняли за утраченный Флорентийский бриллиант.

Исследователь истории династии, профессор Ричард Бассетт, отметил, что драгоценность всегда была частной собственностью семьи и не подпадала под законы об экспроприации имущества Габсбургов.

"Это удивительная дань практической решимости императрицы Зиты", — отметил он.

Напомним, Флорентийский бриллиант имеет грушевидную форму и характерный желтый оттенок. Его история насчитывает более 400 лет — камень украшал корону императора Священной Римской империи Франца Стефана в XVIII веке. Династия Габсбургов, к которой принадлежали Мария Терезия и Мария-Антуанетта, владела им до распада монархии в 1918 году.

