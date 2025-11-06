Флорентійський діамант знайшли після сторічного зникнення: Габсбурги розповіли, де він був (фото)

У Канаді знайшли легендарний Флорентійський діамант вагою 137 каратів, який вважали втраченим понад сто років. Родина Габсбургів повідомила, що коштовність увесь цей час перебувала у банківському сховищі, куди її перевезли під час Другої світової війни.

Як повідомляє The New York Times, родина Габсбургів уперше підтвердила, що знаменитий Флорентійський діамант, зниклий після Першої світової війни, зберігався в одному з банків Канади. Коштовність довгий час вважалася втраченою, вкраденою або переогранованою, однак тепер її справжність підтвердили ювеліри імператорського двору Австрії.

Флорентійський діамант вагою 137 каратів належав Габсбургам з XVIII століття, а до того — флорентійській династії Медічі. У 1918 році, після розпаду Австро-Угорщини, імператор Карл I наказав вивезти коштовності родини до Швейцарії, побоюючись конфіскації та нападів більшовиків. Після смерті монарха у 1922 році місцеперебування діаманта залишалося таємницею.

За словами онука імператора, Карла фон Габсбурга-Лотрінгена, імператриця Зіта наказала приховати відомості про діамант щонайменше на сто років після смерті свого чоловіка. Про існування сховища знали лише двоє її синів, які передали цю інформацію своїм нащадкам.

"Чим менше людей про це знає, тим більша безпека", — пояснив Карл фон Габсбург-Лотрінген.

Родина відкрила сховище лише нещодавно, запросивши журналістів The New York Times для огляду коштовності. Разом з діамантом у банку зберігалися й інші ювелірні вироби, зокрема інкрустований Орден Золотого Руна. Експерт із ювелірного дому AE Köchert підтвердив автентичність діаманта, зазначивши, що його вага, огранювання та зовнішні ознаки повністю збігаються з історичними описами.

Карл фон Габсбург-Лотрінген заявив, що родина планує передати діамант у траст і періодично виставляти його у Канаді. Це, за його словами, стане виявом вдячності країні, яка надала притулок імператриці Зіті та її дітям після втечі від нацистів у 1940 році.

Ювелірна реліквія довгий час надихала письменників і кінематографістів.

Через зникнення діаманта з’явилися численні версії — від крадіжки до переогранування. У 1981 році на аукціоні навіть з’явився схожий жовтий камінь, який помилково прийняли за втрачений Флорентійський діамант.

Дослідник історії династії, професор Річард Бассетт, наголосив, що коштовність завжди була приватною власністю родини і не підпадала під закони про експропріацію майна Габсбургів.

"Це дивовижна данина практичній рішучості імператриці Зіти", — зазначив він.

Нагадаємо, Флорентійський діамант має грушоподібну форму та характерний жовтий відтінок. Його історія налічує понад 400 років — камінь прикрашав корону імператора Священної Римської імперії Франца Стефана у XVIII столітті. Династія Габсбургів, до якої належали Марія Терезія та Марія-Антуанетта, володіла ним до розпаду монархії у 1918 році.

