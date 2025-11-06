"Тупо подарок судьбы": беженка похвасталась жизнью в "нормальной стране" (видео)

Женщина поделилась в TikTok своей историей переезда в США после выигрыша грин-карты. По ее словам, она с мужем уже около пяти месяцев живет в Америке, хотя ранее не планировала эмиграцию.

Речь идет о ролике, который опубликовала Ирина. Она имеет ник @irainusa в TikTok. По ее словам, она с мужем всегда жила в Украине и никогда не видела своего будущего за рубежом.

"Но после всего, что мы пережили за последние три года, это просто подарок судьбы. Я очень рада, что теперь у нас есть шанс на нормальную жизнь в нормальной стране", — сказала Ирина.

Блогер объяснила, что получение сообщения о выигрыше не гарантирует грин-карту — все зависит от номера кейса.

"У нас был номер 8000. Чем он ниже — тем больше шансы пройти интервью, получить визу и переехать. Выигрывает больше людей, чем реально получают визы", — рассказала она.

Ирина также отметила, что сам процесс переезда длится месяцами: от момента выигрыша до отъезда прошел почти год.

"Когда вы узнали о выигрыше — это еще не грин-карта на блюдечке. Здесь только начинается долгий путь," — подытожила она.

