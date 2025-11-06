"Тупо подарунок долі": біженка похизувалась життям в "нормальній країні" (відео)

Жінка поділилася в TikTok своєю історією переїзду до США після виграшу грін-карти. За її словами, вона з чоловіком вже близько п’яти місяців живе в Америці, хоча раніше не планувала еміграцію.

Йдеться про ролик, який опублікувала Ірина. Вона має нік @irainusa у TikTok. За її словами, вона з чоловіком завжди жила в Україні і ніколи не бачила свого майбутнього за кордоном.

"Але після всього, що ми пережили за останні три роки, це просто подарунок долі. Я дуже рада, що тепер у нас є шанс на нормальне життя в нормальній країні", — сказала Ірина.

Блогерка пояснила, що отримання повідомлення про виграш не гарантує грін-карту — усе залежить від номера кейсу.

"У нас був номер 8000. Чим він нижчий — тим більші шанси пройти інтерв’ю, отримати візу і переїхати. Виграє більше людей, ніж реально отримують візи", — розповіла вона.

Ірина також зазначила, що сам процес переїзду триває місяцями: від моменту виграшу до від’їзду минув майже рік.

"Коли ви дізналися про виграш — це ще не грін-карта на блюдечку. Тут лише починається довгий шлях," — підсумувала вона.

