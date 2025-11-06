"Не могу привыкнуть": украинка рассказала о минусах жизни в одной из европейских стран

Украинка, которая уже более трех лет живет в Словении, поделилась собственными наблюдениями о жизни в Европе. Она рассказала, что до сих пор не может принять после переезда.

В своем видео в TikTok блогер unistama_177 отметила, что адаптация в новой стране оказалась сложнее, чем ожидала. Больше всего ее удивляют местные правила и привычки, которые существенно отличаются от украинских.

Расписание магазинов

Одним из главных минусов девушка назвала короткий график работы торговых точек. В будни большинство магазинов закрываются в восемь-девять вечера, а в воскресенье многие из них вообще не работают.

"Я учусь во вторую смену и даже в субботу, поэтому просто не успеваю попасть в магазин", — поделилась она.

Цены и продукты

Еще одно разочарование — местная еда. По словам блогера, в Словении сложно найти баланс между ценой и вкусом: "Здесь или дешево, или вкусно".

Проблемы с медициной

Женщина также рассказала о не слишком приятном опыте с местными врачами. Она призналась, что сталкивалась с равнодушным отношением медиков и даже задумывалась, что проще поехать в Украину, чтобы получить качественную помощь.

Транспорт и мелкие "минусы"

Кроме этого, ее удивила стоимость общественного транспорта — около 100 гривен за поездку продолжительностью всего 15 минут.

А среди неожиданных бытовых мелочей, которых ей не хватает больше всего, — отсутствие в Словении сырного попкорна, к которому она привыкла в Украине.

