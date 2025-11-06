"Не можу звикнути": українка розповіла про мінуси життя в одній із європейських країн

Українка, яка вже понад три роки мешкає у Словенії, поділилася власними спостереженнями про життя в Європі. Вона розповіла, що досі не може прийняти після переїзду.

У своєму відео в TikTok блогерка unistama_177 зазначила, що адаптація в новій країні виявилася складнішою, ніж очікувала. Найбільше її дивують місцеві правила та звички, які суттєво відрізняються від українських.

Розклад магазинів

Одним із головних мінусів дівчина назвала короткий графік роботи торгових точок. У будні більшість крамниць зачиняються о восьмій-дев’ятій вечора, а в неділю багато з них узагалі не працюють.

"Я навчаюся у другу зміну і навіть у суботи, тому просто не встигаю потрапити до магазину", — поділилася вона.

Ціни та продукти

Ще одне розчарування — місцева їжа. За словами блогерки, у Словенії складно знайти баланс між ціною та смаком: "Тут або дешево, або смачно".

Проблеми з медициною

Жінка також розповіла про не надто приємний досвід із місцевими лікарями. Вона зізналася, що стикалася з байдужим ставленням медиків і навіть задумувалася, що простіше поїхати до України, щоб отримати якісну допомогу.

Транспорт і дрібні "мінуси"

Крім цього, її здивувала вартість громадського транспорту — близько 100 гривень за поїздку тривалістю лише 15 хвилин.

А серед несподіваних побутових дрібниць, яких їй бракує найбільше, — відсутність у Словенії сирного попкорну, до якого вона звикла в Україні.

