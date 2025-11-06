Обычная покупка обернулась находкой: в секонд-хенде женщина откопала коллекционные раритеты

В Британии женщина нашла настоящее сокровище во время обычного похода в секонд-хенд. Эми Дейнс наткнулась на две редкие мягкие игрушки бренда Jellycat, которые коллекционеры часто покупают за десятки фунтов.

Своей находкой она поделилась в TikTok, рассказав, что коллекционирует и перепродает вещи из благотворительных магазинов, пишет Mirror.

"Я сегодня поймала настоящее золото — нашла два очень редких экземпляра, которые искала годами", — сказала Эми в видео.

В корзине магазина она заметила большого плюшевого кролика Jellycat, который обычно перепродают за £40-60 (2800-3200 грн). Однако женщине игрушка досталась лишь за £1 (54 грн) — хотя на ценнике было написано £3.

"Когда я подошла к кассе, продавщица сказала, что все игрушки снижены до фунта", — пояснила она.

Вторая находка — плюшевый мамонт Jellycat, который онлайн продают примерно за £68. Эми приобрела его также за фунт, поэтому всего заплатила £2 за обе игрушки, которые планирует продать с аукциона.

Комментаторы в TikTok засыпали женщину восторженными отзывами:

"Невероятная удача! Не могу поверить, что ты купила их за £1 каждую", — написала одна пользовательница.

Другая же пошутила: "В наших секонд-хендах их бы выставили по £40 минимум".

Впрочем, нашлись и те, кто упрекал Эми, что она должна была бы заплатить больше, зная реальную ценность игрушек. На это она ответила: "Я заплатила ровно столько, сколько они просили. Все цены уже были снижены для быстрой продажи — я просто воспользовалась шансом".

